《其他電》鴻海、采埃孚合資車用底盤公司 加速新市場拓展

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)宣布取得德國科技大廠采埃孚集團（ZF）旗下采埃孚底盤模組（ZF Chassis Modules）子公司50％股權，並更名為ZF Foxconn Chassis Modules，雙方將利用現有業務領域的核心競爭優勢和流程優勢，透過此合資公司致力開拓新市場。

采埃孚底盤模組公司自采埃孚集團旗下Axle組裝部門分拆，為全球高檔車商提供乘用車車軸系統製造組裝，目前在全球設有25個據點及約3800名員工，其中近100名員工長駐德國，2023年營收約43億歐元（約47億美元），企業價值約10億歐元（約11億美元）。

鴻海與采埃孚集團去年7月中簽署合資協議，由鴻海收購采埃孚底盤模組公司50％股權，雙方各持有50％股權，在獲得相關監管機構批准後，於4月30日正式完成合資程序，新合資公司更名為ZF Foxconn Chassis Modules，將成為雙方未來發展戰略的核心要素。

據鴻海重訊揭露，集團原規畫由旗下Foxconn EV Singapore Holdings在5億歐元內取得采埃孚底盤模組50％股權、6千萬歐元內取得Class A特別股，最終改由Foxconn EV Netherlands Axle System以2.72億歐元取得50％股權、6千萬歐元取得Class A特別股。

雙方此次策略合作，預期將為采埃孚集團帶來更多獲利成長資源及新客戶群體，並為集團在持續成長的車軸系統組裝核心市場外創造更多發展機會，鴻海則藉此為進軍汽車產業開闢新前景。雙方將利用現有業務領域的核心競爭優勢和流程優勢，致力開拓新市場。

合資公司將由采埃孚集團高階主管領軍，由多夫（Eike Dorff）擔任執行長、里恩霍夫（Urs Rienhoff）擔任財務長，未來將持續優化生產流程，緊跟市場趨勢以滿足客戶需求，掌握全球車軸總成市場的發展商機。

采埃孚集團執行長柯皓哲（Holger Klein）表示，雙方在合資公司中優勢互補，融合在全球的工程能力、靈活性、經驗技術和客戶導向等優勢，確保在目前成長領域的領先地位。未來將攜手鴻海精準滿足市場新舊客戶的多元化需求，將更多創新技術成果應用於量產車型。

鴻海董事長劉揚偉則表示，集團非常高見此戰略合作案終於底定，認為鴻海的全球網路和供應鏈管理能力，將有效賦能雙方長遠的發展戰略，非常期待能在更廣泛的交通和出行領域，與采埃孚共同探索更多合作機會。