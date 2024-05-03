《基金》00936預計16日除息 5月布局中小型股勝率高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】台新台灣永續高息中小型ETF基金(00936)預計5月16日除息，15日為最後買進日、6月5日發放收益分配。台新投信指出，觀察近7年5月布局中小型股，高達71％機率贏過布局大型股，配合高息股在除權息旺季前成為盤面重心，為投資永續高息中小型ETF的好時機。

00936經理人黃鈺民表示，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG行動與分數能顯示出企業的永續經營及財務表現。因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更穩健，在基本面支撐下長期配股能力較佳。

黃鈺民指出，相較於大型股，中小型股因股本與市值較小，對抗不景氣時具調整彈性、成長性動能佳，同時具備超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，在投資組合中加入中小型股，成長動能空間更大。

黃鈺民表示，美台指標科技企業財報與法說展望持續釋出樂觀訊息，而台灣盤面結構由先前的AI與高價股擴散到權值股與高股息題材股，盤勢轉趨健康。同時，台股ETF市值已是主動型基金的3倍，重量級ETF在5～6月將進入調整持股階段，屆時盤面將轉趨熱絡。

配合歷史經驗，在美國聯準會最後一次升息後至首次降息前，股市上漲機率高，故即使台股加權指數接近新高位置，漲多後震盪難免，但黃鈺民對後市仍正向看待，認為短線遇回檔整理皆是逢低布局買點，建議優先布局具永續題材、且波動度相對平穩的高息中小ETF。