《文創股》橘子首季獲利創同期次高 每股盈餘2.31元

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【時報記者莊丙農台北報導】遊戲橘子(6180)公布第1季財報，單季合併營收為33.3億元，年增10％，主要寒假及春節遊戲旺季及改版表現亮眼，兩大主力遊戲實現雙位數年增；營業毛利為14.3億元，年增13％，營業利益為5.3億元，年增18％，均為歷年同期次高，歸屬母公司業主稅後淨利為4億元，年增20％，每股盈餘2.31元。

第1季《新楓之谷》歷年最大規模改版活動、《天堂REMASTERED》睽違3年推出的全新重點角色，創下第一季玩家高活躍度，雙雙帶動遊戲點數交易金額年增近20％、橘子支付交易金額年增逾25％；有閑購物專營ACGN品類策略有成，結合Vtuber行銷活動，帶動買家數量年增近40％。IP推廣方面，春季「橘子嘉年華」進駐西門町商圈打造泛娛樂盛會、漫畫星跨域舉辦影視媒合會並宣布經紀作品《三個不結婚的女人》簽訂電影計畫，皆持續開拓IP生態圈多元發展。資安方面，果核數位則專注於推廣企業雲端資安與ESG戰情中心服務，積極參與大型商務展會接觸多元客戶，帶動商務事業營收年增9％。

第2季在遊戲方面，《新楓之谷》繼大型改版再推日本動畫聯名活動、《天堂M》重點職業全面進化，皆可望穩固營運動能；全新代理產品《波拉西亞戰記》也將陸續揭露獨家遊戲體驗內容及行銷活動。促進IP多元發展，漫畫星經紀作品《食屍鬼》兩週年活動將與知名連鎖餐廳打造IP聯名快閃店，跨圈觸及多元族群。資安方面，果核數位將參與一年一度臺灣資安大會，與更多潛在客戶交流。