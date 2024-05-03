《航運股》城市觀光馬拉松起跑 長榮航空總座：下半年還是非常樂觀

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【時報記者莊丙農台北報導】針對今年機票趨勢，長榮航空(2618)總經理孫嘉明表示，除了供需因素決定價格，今年成本都在增加，雖然淡旺季部分艙等價格略有向下，實際上票價是都沒有變動。由於5月中就進入北美旺季加上暑假，目前觀察下半年還是非常樂觀。

「長榮航空城市觀光馬拉松」5/2起正式開放報名，將於10月27日在總統府前開跑，今年組別包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共24,000個名額。為鼓勵跑者突破成績、挑戰自我，今年賽事獎勵再加碼，除了調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金、加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，幼苗團體組冠軍還能獲得周庭印一週專屬特訓班課程。

孫嘉明在會後接受媒體訪問時表示，因為通膨和供應鏈斷鏈的問題，還有員工加薪、飛機餐等導致成本都在墊高，因此，就算沒有需求，價格也降不下來，跟疫情前比還是比較高，但和疫後初期相比，慢慢恢復到正常旅遊，並有淡旺季的差別，淡季有些艙等價格會往下，看起來跟疫情前好像有低一點，但實際上基本的票價是都沒有動。

兩岸航線恢復露出曙光，孫嘉明指出，飛機數量是夠，可以做一些調整，要看復飛哪個點，長榮目前在北京、上海兩個機場，廣州、深圳、杭州、成都、廈門這些大的城市都有班機，載客率因為6月底之前還有團客，確實有提高，目前還在觀望政府對禁團令的政策。長榮航空會配合赴陸旅遊團開放，桃園-杭州航線於今年夏季班表由每周3班增加到7班，6月後暫時調整回每周3班。

長榮航空今年第1季營收不錯，第2季營收估計比去年同期好。由於去年5月15日之後，每周航班恢復到現在的84班，今年5月中旬，相對來說是會成長，因為有其他航線但幅度就不會那麼高，載客率還是會不錯。