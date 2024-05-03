《櫃買市場》興櫃去年營收年成長3.76% 這2類最亮眼

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【時報記者張漢綺台北報導】根據櫃檯買賣中心統計，興櫃公司112年整體營收總計約5066億元，較111年成長184億元，成長幅度約3.76%，其中觀光餐旅及其他業營收及獲利表現亮眼。

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報112年度財務報告之公司家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述331家興櫃公司112年度整體營收總計約5066億元，較111年度成長184億元，成長幅度約3.76%，其中觀光餐旅業及其他業之營收分別成長31%及25%，其稅前淨利亦分別成長43%及58%，於各類股族群中表現亮眼。

在每股盈餘(EPS)方面，112年度賺超過一個股本(EPS超過10元)之興櫃公司計有9家；EPS為5元以上未達10元的公司計有33家；2元以上未達5元的公司計有61家；合計103家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司31%，此外，興櫃公司112年度獲利公司家數計210家，占整體興櫃公司63%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站查詢利用，另可至公開資訊觀測站之「財務報表」項下查閱，或至「基本資料」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」及「財務及交易資訊重點專區」，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。