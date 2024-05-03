台股早盤重返月線 大立光、玉晶光等蘋概股走揚

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台股3日早盤反應美股回升行情，盤中大漲逾200點，再度站回月線之上，權王台積電（2330）上漲14元至786元，受惠蘋果財報優於市場預期，激勵台系蘋概股走揚，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）漲幅逾3％。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲322.37點，或0.85％，收在38225點；標普500指數上漲45.80點，或0.91％，收在5064.2點；Nasdaq指數上漲235.48點，或1.50％，收在15840.9點；費半指數上漲97.66點，或2.16％，收在4605.34點。

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠美國經濟表現強韌，OECD上修2024年全球GDP成長率至3.1％，且美國人口統計局公布初領失業救濟金人數穩定，加上昨日聯準會宣布即將開始放慢縮表速度，增強美國經濟軟著陸信心。而且消息指出，以色列與哈瑪斯在停火談判取得進展，幫助地緣衝突的不確定性進一步下降。

此外，受惠財報業績展望良好，高通（QCOM）強勢上漲9.7％、並引領費半指數強勢反彈。另外值得注意的是，蘋果（AAPL）公布財報後，盤後股價亦大漲逾6％。

統一投顧表示，聯準會會議偏向鴿派，而美超微上季淨利年比暴增367％、達4.02億美元，高於分析師預期，調整後每股盈餘6.65美元；營收較去年同期激增200％、達36.6億美元，則低於市場預估。另蘋果蘋果第二財季業績超出華爾街預期，且執行長庫克預期，隨著人工智慧相關功能推出，本季營收有望重返成長。蘋果並宣布高達1100 億美元的庫藏股計畫。加上高通釋出樂觀的營收和獲利展望，顯示在歷經兩年低潮後，對人工智慧功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦。

整體來看，台股盤勢以類股輪動撐盤，代替回測季線整理，多頭氣焰仍存，研判仍有回升至20,800點以上行情。預料盤面資金聚焦營建資產、水冷散熱、航空、觀光旅遊等族群，如遠雄、冠德、國產、上曜、三陽、高力、尼得科超眾、奇鋐、長榮航、寒舍等短線強勢。

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