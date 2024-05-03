《數雲端》富邦媒Q1每股賺3.78元 母親節商機添Q2動能

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)第1季歸屬於母公司業主稅後純益9.1億元，年增2.31%，每股盈餘3.78元，展望第2季，富邦媒表示，母親節商機承接買氣，momo《寵愛女神節》即日起至5月7日暖身起跑，可望為營運增添動能。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，雖然面臨高基期，第1季合併營收約268.8億元，年增7%，續寫單季歷史同期新高，並繳出單季歷史第3高成績，momo表現持續優於台灣整體線上零售業，單季營業利益11.1億元，營業利益率4.2%，歸屬於母公司業主稅後純益9.1億元，年增2.31%，每股盈餘3.78元。

富邦媒表示，綜觀今年第1季momo網路購物營運表現，亦持續創下單季歷史同期新高，年增7.2%，美妝與保健、運動與休閒、家居、3C與家電、時尚與精品等品類皆維持穩健的營運成長。而關鍵消費者指標也持續呈現上升趨勢，第1季momo有購會員數較去年同期成長超過7%。

展望第2季，富邦媒表示，母親節商機承接買氣，momo《寵愛女神節》即日起至5月7日暖身起跑，強檔優惠「七大品類日」輪番登場，嚴選各品類尊寵好禮，全新「mo店+」也狂歡祭出《開戰慶》寵愛媽咪不手軟，即日起至5月12日強打「首筆mo店+訂單享10%回饋」單筆消費滿520元即享登記資格；還有上萬張「免運券」大放送等，迎戰首波母親節購物旺季，為營運增添動能。