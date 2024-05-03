馬斯克的豪賭 特斯拉FSD著「陸」了嗎？

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克近日旋風訪問中國，並宣布FSD（Full-Self Driving，完全自動駕駛）即將進入中國市場，引發熱烈討論。但從細節來看，特斯拉FSD想要在中國落地生根，或許還有好長一段路要走。

馬斯克突訪中 掃平什麼障礙？

大陸電車通報導，馬斯克此次中國行，停留不到24小時，但行程滿檔，收穫也滿滿。他28日與中國國務院總理李強見面後，中國汽車工業協會當天晚間就公告，特斯拉以第一家外資身份，成為首批通過汽車數據安全四項全部要求的車企之一，2022款和2023款的Model 3和Model Y均在名單之中。有不少人認為，馬斯克用了半天的時間就幫FSD的中國之路掃平障礙，但仔細一看，特斯拉部分車型的「解禁」，跟市場想的不太一樣。回想之前，才傳出特斯拉車款不得進入中國重要機關或敏感區域，而這些「禁止」，才是本次「解禁」的主要內容。

具體看「四項要求」，第一，如果車輛可以調用車外攝影機收集訊息，那麼攝影機工作時必須要對行人或車牌馬賽克，去掉敏感資訊。其次，預設情況下，車輛不收集用戶訊息，如果需要收集，那在收集前應得到用戶的許可。第三，座艙資料在地化，除了個別情況（例如連網實現語音指令、遠端查看車內情況等），汽車不能對外提供座艙資料。第四，汽車在處理個人資訊的時候要給使用者足夠的知情權，包括什麼時候收集個人資訊、用途是什麼、目的是什麼、誰能查閱修改等。

實際上這四項要求沒有任何一條和FSD有關，真正意義在於通過四項要求後特斯拉解禁，旗下的合規車型將可以進入更多區域，在中國道路上的行駛限制將進一步減少。但若從數據安全的角度看，倒可以認為是一個鋪墊：特斯拉允許行駛到更多的地方，意味著數據安全的敏感度開始降低，由此特斯拉也可以開始為FSD的落地進行前期準備。

數據安全成關鍵 效法蘋果or尋找替代方案？

分析認為，特斯拉FSD難進入中國市場，最根本原因還是在道路數據的儲存位置、調用權限。相較於目前已實現的EAP（增強版輔助駕駛）功能，本質上FSD就是多了一個城區NOA（自動輔助導航駕駛）功能，而由於特斯拉的FSD基於純視覺方案實現，在運行過程中需要大量收集道路數據以便持續訓練，最終這些資料會存放在何處，便是爭議所在。

至於有建議說，特斯拉可效仿蘋果成立「雲上貴州」，讓道路數據保存到本地來符合法規。這理論上可行，但馬斯克過去的訴求是希望在中國境內收集到的道路數據，可以回傳美國總部用於人工智慧訓練，否則的話高度依賴AI模型的FSD將威力大減，而且也不利於特斯拉透過數據持續提升FSD能力的要求。但眾所週知，中國政府在數據安全的問題上不太可能讓步，所以最終FSD落地中國只有一個可能性：馬斯克找到更好的替代方案。

鯰魚或鹹魚？特斯拉FSD的挑戰

總而言之，就目前的資訊無法判斷FSD有在中國落地的機會，充其量只能說特斯拉通過中國政府的四項要求是一個「好的訊號」。另外也有言論指，中國政府如果允許FSD落地，那麼目的之一就是讓特斯拉繼續發揮「鯰魚效應」，用技術水平出眾的FSD來推動中國新能源車智駕行業發展。

但也有分析不認同此觀點。因為中國市場消費者已從熟悉智駕、了解智駕，進而變成挑剔智駕，如果特斯拉的FSD進入中國市場後沒有展現出足夠強的競爭力，那麼就談不上「鯰魚效應」。因為中國車企的智駕技術雖然在底層技術上落後，卻更擅長結合中國的道路環境開發功能，進而在駕駛風格、安全性等層面實現「超車」。

另從價格方面看，特斯拉FSD似乎更沒競爭力。因為在中國大多數車企都針對首批車主推出智駕免費體驗的方案，如果需要購買，完全智駕（包含高速和城區NOA）的費用也不會高於人民幣（下同）2萬元。對比FSD，日前特斯拉在中國推出EAP的訂閱服務，費用每月為699元，季度訂閱價格則為1,399元。考慮到EAP基本上等同於高速高架NOA，這樣的收費放眼中國也是絕無僅有。如果討論它3.2萬元的買斷價格，可能會讓消費者更加卻步。所以FSD即使進入中國，還要解決的是費用問題，否則在綜合體驗差不太多的情況下，價格高出兩倍甚至數倍，恐怕也很難有競爭力。