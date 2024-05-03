93歲巴菲特自認打延長賽 吐驚人之語「我死了股價會漲」

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【中時新聞網 郭宜欣】「股神」巴菲特（Warren Buffett）是有史以來最成功的投資者之一，但高齡93歲的他已經做好交班準備，對旗下投資管理集團波克夏的營運相當有信心，巴菲特甚至說，「如果今晚我死了，明天波克夏的股價會上漲。」

美國財經媒體Benzinga、美聯社報導，巴菲特自認身體的感覺很好，但完全了解自己在打延長賽，對於波克夏的接班人早有規劃，負責波克夏非保險業務營運的副董事長阿貝爾（Greg Abel）高機率會在巴菲特去世後接替執行長大位。

美國時間周六波克夏將召開股東會，阿貝爾將陪同巴菲特出席，試圖填補數十年來巴菲特已逝好夥伴蒙格（Charlie Munger）的空缺，多年來阿貝爾一直負責波克夏所有非保險業務，另一位副董事長Ajit Jain則負責保險業務。

儘管很多投資人擔憂波克夏的股價會在巴菲特過世後崩跌，但巴菲特卻不這麼想，他認為，「如果今晚我死了，明天波克夏的股價會上漲。」顯示其對自己及公司的交班計畫有高度信心。

喬治華盛頓大學法學院研究教授Lawrence Cunningham曾撰寫多本關於巴菲特及波克夏的書籍，他認為，巴菲特與波克夏數十年來一直為交棒做準備，「巴菲特與蒙格建立了比他們自己更大、更能持久的組織。」