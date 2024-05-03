台積電進駐熊本掀1巨變！中小企業哀嚎：已經到極限了

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【中時新聞網 邱怡萱】台積電進駐日本熊本使當地就業環境出現巨變，雖然台積電給的優渥薪資吸引了不少求職者的目光，但也引發當地中小企業的悲鳴，有日企無奈表示，即使薪資開到極限也沒人來。

《共同社》報導，熊本縣益城町去年12月舉辦半導體企業聯合招募會，台積電日本熊本廠（JASM）展區座無虛席，一些求職者甚至站著聽講。從薪水方面來看，JASM大學畢業生的起薪為28萬日圓（約新台幣5.95萬），比熊本縣內的製造業以及熊本縣政府的職員高出約7萬日圓。

台積電開的薪水比其他行業都高，帶動部分企業調薪，像熊本縣最大的地區銀行「肥後銀行」4月將所有員工薪水調漲逾5%，大學畢業生的起薪也增加2萬日圓至24萬日圓。

熊本縣最大的地方銀行肥後銀行，今年4月幫全數行員調薪5.8%之外，提供給大學畢業生的起薪調升至24萬日圓（約新台幣5萬1,000元），比之前高了2萬日圓，並預計2025年4月進一步調高到26萬日圓（約新台幣5萬5,000元）。

但當地的中小企業考量成本無法輕易調薪，熊本市一間大樓清潔公司的負責人無奈表示「人力流到台積電等時薪較高的企業，公司已經無法再提高薪資」。

距離台積電熊本廠車程約10分鐘的「威斯特酒店 熊本機場」，2023年也調整起薪至20萬日圓，該家飯店的經理成田規人說，「周邊的飯店好像也很難招到人，但我們已經調升薪資到極限了」。