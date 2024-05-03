華新3日法說會將說明營運前景

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華新麗華3日召開董事會承認第一季財報，3日下午也會舉行線上法說會，說明第一季財報概況，以及線纜、不銹鋼、資源等事業景氣看法及第二季整體營運展望。

美英兩國聯手對俄羅斯經濟制裁，英國倫敦金屬交易所、芝加哥商業交易所4月13日起，不得再買賣俄羅斯生產的銅、鋁、鎳，推升近期鎳價呈現漲多跌少走勢。不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅等合金價格持續上漲，加上新台幣兌美元匯率貶值，致使不銹鋼生產成本大幅增加。加上台經院台灣「製造業營業氣候測驗點」連續四月上揚，華新認為，市場需求逐步回溫，調漲5月大部分不銹鋼盤價，今年連續第5個月調高不銹鋼盤價。市場預期，有助於第二季不銹鋼事業營收及獲利增長。

華新早在2月下旬法說會就預告，今年線纜事業因台電強韌電網計畫釋單而受惠，第一季因季節因素，出貨不如去年第四季。不銹鋼事業來自台灣、大陸及歐洲訂單逐漸回溫，價格也走揚；資源事業則以印尼投資設鎳生鐵及冰鎳廠為主，第一季營運受國際鎳價因供過於求而下跌。

華新3日上午董事會承認第一季財報，3日下午舉行線上法說會，說明第一季財報及第二季營運展望。由於華新轉投資華新科公布第一季EPS從去年同期0.57元倍增至1.27元，法人預估，華新第一季EPS將勝過去年第四季0.08元。