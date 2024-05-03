南臺科大資訊傳播系師生參與《企業永續ESG校園徵影》飆創意

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南臺科技大學資訊傳播系專任助理教授梁丹青常年帶領學生實地拍攝教學，並發現「每個大學生其實都非常有潛力」，只是尚未找到自己可發揮潛力的領域及缺乏動力與奮鬥動機，而教師就是發掘學生潛力的關鍵人物，不僅要給予學生機會，並要給他們一個舞台展現自己，才能夠使學生一展長才，老師同時也要熱愛專業，與學生一同投入，才能彼此共同成長；近期南臺科大老師梁丹青帶領資訊傳播系學生前往KYMCO光陽機車ionex經銷商及愛爾麗醫療集團進行實地拍攝，由此可見老師與學生十分重視此次活動，並期勉學生以環抱地球精神，透過影像呈現企業投入永續發展ESG的故事，提升全民之認知與共識。

南臺攜手愛爾麗再創佳績

愛爾麗醫療集團董事長常如山畢業於南臺科技大學，4月26日南臺科技大學資訊傳播系專任助理教授梁丹青帶領學生採訪拍攝愛爾麗集團，也介紹董事長常如山為傑出校友，不僅在社會公益不遺餘力，更是時常回母校出席活動也與學弟妹分享他創業相關經驗，如何持續創造財富、如何用人、如何多角化管理及如何化危機為轉機，不僅勉勵學子，並給予孩子和弱勢家庭希望，此外還帶領企業共同參與活動，更期許未來有更多企業相繼加入，共同攜手奉獻愛心，為扶助弱勢學生安心學習，善盡社會責任，同時勉勵學子們能獲得佳績，並感謝老師的參與付出。

KYMCO光陽機車Ionex 電動機車新革命

南臺科技大學資訊傳播系專任助理教授梁丹青帶學生採訪拍攝KYMCO Ionex 經銷商，並採訪台南永康店店長蔡宗憲。圖／南臺科技大學提供

光陽Ionex 經銷商台南永康店店長蔡宗憲向學生講解KMYCO光陽致力於電動機車的行銷及企業內涵。圖／南臺科技大學提供

5月1日 南臺科技大學資訊傳播系專任助理教授梁丹青帶領學生拍攝 KYMCO光陽機車Ionex ，並採訪台南永康店店長蔡宗憲；近幾年，KYMCO Ionex 是光陽電動機車專業品牌，擁有從人性出發的電車哲學，更致力於電動機車的先進技術和創新思維，為了滿足大多數人的需求，以及達到綠能新世代的目標，不僅在電池使用上加以改善，並大力推廣，更與金門縣政府積極推動『綠色能源低碳島』計畫，不僅側重於再生能源利用，也積極打造友善電動機車環境，使電動機車更加普及，更是藉由電池減少碳排也為永續環保盡一份力。

2024我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》現向全國青年學子發出邀請！徵求三分鐘內創意短片，活動不限個人或團體報名參加，免報名費並設置豐厚獎項，凡通過初審的影片都能參加線上人氣票選活動，讓影片獲得更多曝光，歡迎各大專院校青年學子報名參加，給自己一個跨界、跨系學習的合作機會。報名於5月15日截止，更多詳情請查詢活動官網【https://esg-campus.ctee.com.tw】。