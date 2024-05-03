5月31日台灣帆軟用戶大會 引領數智化

帆軟做為亞太地區BI（商業智慧）領導品牌，擁有最專業的在地化團隊以及豐富的客戶經驗，幫助台灣300家以上的企業解決分析痛點，用資料輔助決策，帶給企業由上到下的整合平台方案，從資料錄入、資料清洗（ETL）至資料分析，最終實現各式業務場景，運用產品強大的視覺化效果打造決策戰情室。
帆軟年度最大盛會「FineEvent台灣帆軟用戶大會」將於5/31（五）在富邦國際會議中心B2強勢登場，2024年以「數智．新趨勢」為題，透過專家觀點結合行業客戶案例，引領觀者探索數位轉型浪潮下，企業該如何妥善運用資料，讓資料發揮最大價值，打造數智化未來。FineEvent 2024台灣帆軟用戶大會將會發布帆軟重點產品「FineReport」、「FineBI」以及「FineDataLink」的最新升級版功能亮點，此外更帶來智慧工廠解決方案2.0、ESG能耗與碳排解決方案等，滿足各行業數位轉型需求。
活動時間：2024/5/31(五)09:30-15:00(08:30開放報到)
FineEvent 2024台灣帆軟用戶大會
活動地點：台北富邦國際會議中心B2
更多活動議程請詳見報名網址：https://reurl.cc/1vo1VY
重量級嘉賓群
台灣晶技 副總經理 陳秋霖
全康精密 董辦室特助 劉哲瑋
美律實業 高級工程師 劉哲瑋
鼎華智能 資深總監 王俞靜
鄧白氏 資深商業諮詢顧問 陳毓琮
優智能 執行長 陳建志