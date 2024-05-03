食品全球GO計畫 貿協籌組5團前往13國拓銷 開放報名

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外貿協會受經濟部國際貿易署委託，將於今（2024）年下半年，籌組5項食品業商機媒合團，自8月起，分別前往日韓、新馬中東、美加、泰越菲、英西法等13個重點市場拓銷，積極推廣臺灣優質食品搶攻國際商機，每站點僅收取分攤費新臺幣5,000元，歡迎加工食品中小企業業者即刻加入全球拓銷行列。

受惠於全球經濟復甦及疫後消費需求回升，各國食品市場商機蓬勃發展，臺灣食品以高品質、多元風味及創新特色深受國際消費者喜愛，2023年我國農產食品出口值達48.9億美元。為加強協助業者前進海外市場，外貿協會睽違多年再次籌組5個食品產業商機媒合團，深入鎖定我國重要農產食品出口國日本、韓國、新加坡、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、美國、加拿大、泰國、越南、菲律賓、英國、西班牙及法國等13個國家，除了與當地重要進口商進行一對一媒合洽談之外，更加碼於百貨公司、購物中心或超市等通路辦理產品快閃展示活動，實地瞭解消費者喜好及需求，另安排前往當地市場考察與國際性展覽參訪活動，全面性瞭解食品業發展趨勢，期為臺灣食品業者提供加速進入該市場之途徑。

外貿協會今年度受經濟部國際貿易署委託，辦理協助加工食品業者全球布局系列專案，除了籌組5團商機媒合團外，也將以｢臺灣好食品專館｣形式參加泰國、韓國、菲律賓及美國等地舉辦的國際食品展活動，並提供｢海外通路行銷輔導｣服務，相關活動資訊已於Taiwan Foods （https://taiwanfoods.taiwantrade.com/zh-tw/eventlist2024）網站上公告，聯絡窗口：外貿協會行銷處食品組（02）2725-5200分機1381，歡迎有興趣的業者報名參加，一同向全球展示臺灣好食力!