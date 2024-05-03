《商情》期金回落；期銅續跌；原油漲跌不一；BDI連3漲

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時報-商情早報

1.靜待美非農數據報告 紐約期金回落。

2.LME:05/02期銅收9765.50美元/公噸，跌130.00美元。

3.NYMEX:6月輕質原油跌0.05美元，每桶為78.95美元。

4.西德州原油下跌0.11美元，每桶為80.59美元。

5.05/02BDI運費指數為1774.00。

6.SICOM:天然橡膠6月期貨RSS3上漲8.70美分。

7.NYCE:5月棉花跌0.89美分，每磅為74.92美分。

8.CBOT:5月黃豆粉漲14.50美元，每公噸為357.10美元。

9.05/02TRJ-CRB下跌0.70，為284.74。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸118.04美元，漲2.13美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待美非農數據報告，周四紐約期金回落；由於市場靜待美國非農就業數據報告，可使聯準會(Fed)有更多數據來取決於是否降息的可能性，加上地緣政治緊張趨緩，降低黃金避險需求，以及美元指數下跌0.3%，削弱投資人以美元計價的黃金購買吸引力，同步令金價小幅收跌；終場收盤報價，6月黃金跌1.40美元，報2309.60美元；7月白銀漲0.08美元；7月鉑金漲7.70美元；6月鈀金跌9.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-需求疲弱，期銅續跌；因投資者擔心銅價之前急升至兩年以來高位是基於投機基金湧入，而全球最大消費國中國的實貨需求依然疲軟，數據顯示，4月中國製造業和服務業增長均有明顯放緩，世界第二大經濟體失去了增長動能，致倫敦(LME)銅價延續跌勢。終場周四指標期銅下跌130美元；期錫上漲367美元；期鎳下跌231美元；期鋅上漲5美元；期鋁下跌49.5美元；期鉛持平。(呂方維整理)

3.原油期貨-周四歐美原油期貨漲跌不一，市場持續受到全球需求疲軟，以及庫存意外大幅增加，疊加美國降息的希望減弱，打壓美國原油期價跌至三月中以來新低，而倫敦原油則因投機買盤回補，至三月初低點反彈，美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.05美元，報每桶78.95美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.23美元，報每桶83.67美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價勁揚，周四BDI指數連3漲；隨著多運輸鐵礦石之海岬型船運價，擴大增幅突破2100美元，令該BCI指數漲逾一周新高，且巴拿馬型船運價亦維持漲勢，促使終場波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續3個交易日上漲走勢；其中最新報價BDI指數上漲86點，收1774點，漲幅5.1%；BCI指數上漲256點，收2372點，漲幅12.1%；BPI指數上漲16點，收作1863點，漲幅0.9%；BSI指數下跌12點，收作1466點，跌幅0.8%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-三因素打擊，周四大阪期膠續弱0.2%；因中國輪胎製造商在勞動假期前補貨的速度低於預期，且儘管東南亞和象牙海岸的橡膠產區仍然乾燥炎熱，但割膠已經開始，加上美國製造業收縮和消費者信心低迷削弱了膠市信心，致終場大阪期膠價續弱0.2%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨跌0.2%，報每公斤302.7日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲0.3%，報每公斤160.30美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨，因適逢勞動節連續假期休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆躍升至三週多來的最高點，因巴西南部遭遇嚴重洪災，且農民尚未收割農作物，加上俄羅斯南部糧區天氣乾燥，以及莫斯科對烏克蘭港口城市敖德薩的最新襲擊，市場注意力重新轉移到黑海供應風險，終場5月小麥漲5美分， 5月玉米漲8.75美分，5月大豆漲34.25美分，5月黃豆油持平，5月黃豆粉漲14.5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-出口數據疲軟，周四ICE棉花期貨跌逾1%；受到技術性拋售壓力及美國農業部(USDA)出口銷售報告疲軟的打擊，致期棉跌至18個月以來最低水平，加上美國就業數據進一步削弱聯準會(Fed)降息前景後，導致國際油價小幅回落至七周低點，同步令美棉為連3日下挫；終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌1.17%，報每磅74.92美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景改善，新交所鐵礦石漲逾2%；因全球最大鋼鐵消費國中國，房地產行業需求前景有所改善，北京當局最近採取了增加基礎設施支出的舉措，以及製造業活動的持續擴張也提供了一些支撐，致新加坡鐵礦石期貨價格上漲。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲2.5%，報每噸107.03美元；62%鐵礦石近月漲1.84%，報每噸118.04美元。(呂方維整理)(商品行情網)