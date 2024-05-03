習近平訪法在即 歐盟：對中國電動車加徵關稅擬近期啟動

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中國國家主席習近平將於5日開始，對法國、塞爾維亞和匈牙利三國進行國事訪問。據美國之音報導，主管對外貿易的歐盟委員會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）2日接受美國網路媒體《政治》（Politico）採訪時表示，歐盟針對中國電動車的反補貼調查正在「向前推進」。這位官員還暗示，布魯塞爾有可能在暑假之前就對中國電動車加徵關稅。

報導稱，自從歐盟去年10月啓動針對進口中國電動車的反補貼調查以來，外界預期布魯塞爾將很快會對進口中國電動車加徵臨時關稅。歐盟之所以要對中國電動車實施反補貼調查，是因為收到了來自歐盟企業的投訴，抱怨中國車廠拿到中國政府巨額補貼，因此得以人為壓低車價在歐洲競爭，從而對歐洲的車企造成了傷害。

根據歐盟相關法律，歐盟啓動調查9個月之後的7月4日，將是公布包括關稅或配額在內臨時措施的最後期限。東布羅夫斯基斯在被問及臨時措施問題時表示，「人們預計可以在暑假前看到下一步措施。」

歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年9月在發表「盟情諮文」時首次提到中國廉價電動車在全球市場「泛濫」。隨後歐盟在法國的強力推動下，開始對呈爆發之勢發展的中國電動車進行反補貼調查。此舉引起中國方面的強烈不滿，也引發了人們對中歐之間爆發大規模貿易戰的關切。

報導稱，由於今年6月歐洲議會將舉行改選，東布羅夫斯基斯被問臨時措施是在選前或選後推出，但是他並沒有直接回答，而是聲稱他無法「提前宣佈具體的日期」，而且法律框架「設定了我們必須尊重的時限」。

另據美國商業電視頻道CNBC的報導，獨立經濟研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）本週一發布一份研究報告指出，歐盟即將對中國電動車加徵的臨時關稅可能在15％至30％之間，但是這遠不足以阻擋中國電動車與歐洲當地車輛的競爭。

報告指出，像比亞迪這樣的中國電動車公司去年已經擊敗特斯拉成為全球銷量最大的車企，即使向歐盟支付10％的關稅，仍然可以在歐洲市場大量售車並賺取利潤，因為中國國內市場電動車廠之間的價格戰打得更為慘烈。

報告指出，即使面對歐盟30％的關稅，比亞迪仍可能在歐洲市場攻城略地，「更高的關稅，例如45％或甚至55％左右的關稅，才可能讓比亞迪這樣競爭性極強的車企在向歐洲市場出口電動車生意上無利可圖。」

中國國家主席習近平將於星期天開始對法國、塞爾維亞和匈牙利三國進行國事訪問，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）以及匈牙利總統道馬什（Tamas Sulyok）和總理歐爾班(Viktor Orban)分別舉行會談。中歐之間的貿易糾紛估計將是習近平與馬克宏會談的主要議題之一。

歐盟對中國電動車進行的反補貼調查得到法國的強力支持，而作為報復，北京也啟動了對歐洲干邑白蘭地展開反傾銷調查，調查的主要目標也被視為劍指法國。