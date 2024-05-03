陸重點文保單位 90年歷史河南大學大禮堂遇祝融

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大陸河南大學具有90年歷史的明倫校區大禮堂2日深夜發生火警，雖未造成人員傷亡，但該建築作為大陸全國重點文物保護單位，也是中國近現代重要史蹟及建築，引發外界關注。陸媒稱，起火原因疑似為有施工隊人員在禮堂內部休息，具體原因還在調查中。

頂端新聞報導，3日淩晨，有網友稱，河南大學明倫校區大禮堂著火。網傳多張圖片顯示，著火建築幾乎被大火包圍，該建築四周疑似包裹有施工所用的建築安全防護網。

隨後，開封消防發布官方通報稱，2日深夜11時22分，開封市消防救援支隊指揮中心接到報警稱，河南大學明倫校區一建築房頂著火，無人員被困。接警後，支隊指揮中心立即調派力量趕赴現場處置。目前，火勢已被控制。

對此，河南大學校方3日證實，在修繕施工期間的大禮堂發現火情，相關部門已介入調查。對於此次火災，我們無比痛心、自責，向全體師生、校友以及關心學校的社會各界表示深深歉意，學校將盡一切努力將損失降到最低。

頂端新聞3日從河南大學一工作人員處得知，目前大禮堂已施工近4個月，起火原因疑似為有施工隊人員在禮堂內部休息，具體原因還在調查中。「本來禮堂應該裝有煙感設施的，但在裝修就沒有。相關事宜還沒移交給校方」，有工作人員稱，自己聽到了消防車的聲音才知道是著了火。

河南大學原黨委書記盧克平凌晨2時36分在微信朋友圈發帖稱：今夜痛哭，用淚水撲滅火焰。今夜無眠，心再也無處安放。今夜校殤，猗歟吾校永無疆。

據悉，著火大禮堂全名為「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂」，禮堂由許心武任校長時組成大禮堂建築委員會，其中李敬齋、杜岫僧、瞿文琳擔任常務委員，分負設計、經濟、工程責任，河南大學工程學院教授鄢少章負責繪圖及工程管理工作。

歷時3載（1931—1934），耗資21萬大洋建成。占地面積3932平方公尺，總建築面積4687平方公尺。樓上樓下可容納3000多人，是大陸全國近代建築藝術精品。而河南留學歐美預備學校舊址作為近現代重要史跡及建築，2006年被列為第6批全國重點文物保護單位，大禮堂正是其中一部分。