習訪法前夕談歐中經濟關係 馬克宏：歐洲必須捍衛「戰略利益」

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據美國之音報導，就在中國國家主席習近平5日即將啟程對法國進行國事訪問的前夕，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在《經濟學人》（Economist）5月2日發表的採訪中表示，歐洲必須捍衛其在與中國經濟關係中的「戰略利益」。馬克宏闡述了他的願景——一個完全改觀的歐洲經濟體系：更少監管、更多投資、更好的貿易保護，以重新平衡與中國的關係。

報導稱，馬克宏呼籲「覺醒」，他表示中國不尊重國際貿易規則，美國也不再試圖制定這些規則，使得歐洲沒有準備好捍衛自己的經濟利益和國家安全。

馬克宏表示：「我們需要更加有力、更加強大、更加激進。」他將於5月6日至7日接待前來進行國事訪問的習近平。他補充說：「我們必須盡一切努力在重大全球問題上與中國接觸，並討論基於互惠的經濟關係。」

馬克宏說，「我們必須非常務實，從我們的戰略利益來看待這個問題」，並補充說，這將是習近平訪問法國時他的「主要目標」之一。

馬克宏承認歐洲必須「在貿易上尊重地對待中國」，但他為歐盟委員會對中國向其電動汽車行業提供補貼的調查進行了辯護。布魯塞爾認為這些補貼允許中國企業提供「人為壓低」的價格，並指責北京扭曲競爭。訪問期間，預計習近平將就此事提出反對，北京將這一調查斥為「保護主義」。

馬克宏還呼籲歐洲在與國家安全密切相關的行業方面追隨中國的腳步，「中國在很多領域都要求生產商是中國人，因為它們太敏感了。歐洲人也必須能夠這樣做，並宣稱某些領域屬於歐洲國家安全的範圍。」