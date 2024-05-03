試車報告／MINI Countryman C顛覆想像

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【中國時報 陳大任】MINI Countryman自2010年發表至今，在全球車壇仍算是相當年輕的車系，但其基因可是傳承自1959年首代MINI的美學，全新世代MINI Countryman不僅融和經典細節，更在設計、空間、數位科技、配備等面向全面進化，顛覆想像。

直徑達24cm的OLED圓形觸控儀表為座艙最大亮點，搭載BMW集團開發的MINI Operating System 9，可輕鬆直覺地藉由觸控或語音輸入操作各式功能作，尤其多達8種的MINI Experience體驗模式，儀表樣式、色調，氛圍燈與控台上的造型燈飾都會同步改變，呈現完全不同風格，相當特別。

這8種MINI專屬體驗模式包括有預設現代感的Core模式、熱血加倍Go-Kart模式、強調高效能的Green模式、平靜放鬆氛圍的Balance模式、致敬經典源流Timeless模式、加強感官體驗的Vivid模式、展現冒險精神的Trail模式、以及充滿個性化的Personal模式。

另外，受惠於高度的數位化，車主可藉由CONNECT STORE下載應用程式，例如MINI智慧互聯套件中的Spotify App，在登入個人帳號之後，除了原本的播放音樂功能外，以四指由右向左滑即可開啟「刷碟」功能，在車內玩音樂！