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試車報告／MINI Countryman C顛覆想像

8種體驗模式隨時切換

  • 中國時報
新世代MINI Countryman有著更具運動感的外觀，試駕車Countryman C為全新車色Smokey Green煙燻綠，完美詮釋此車型的探險家精神，售價177萬元。圖／陳大任攝
新世代MINI Countryman有著更具運動感的外觀，試駕車Countryman C為全新車色Smokey Green煙燻綠，完美詮釋此車型的探險家精神，售價177萬元。圖／陳大任攝

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【中國時報 陳大任】MINI Countryman自2010年發表至今，在全球車壇仍算是相當年輕的車系，但其基因可是傳承自1959年首代MINI的美學，全新世代MINI Countryman不僅融和經典細節，更在設計、空間、數位科技、配備等面向全面進化，顛覆想像。

直徑達24cm的OLED圓形觸控儀表為座艙最大亮點，搭載BMW集團開發的MINI Operating System 9，可輕鬆直覺地藉由觸控或語音輸入操作各式功能作，尤其多達8種的MINI Experience體驗模式，儀表樣式、色調，氛圍燈與控台上的造型燈飾都會同步改變，呈現完全不同風格，相當特別。

這8種MINI專屬體驗模式包括有預設現代感的Core模式、熱血加倍Go-Kart模式、強調高效能的Green模式、平靜放鬆氛圍的Balance模式、致敬經典源流Timeless模式、加強感官體驗的Vivid模式、展現冒險精神的Trail模式、以及充滿個性化的Personal模式。

另外，受惠於高度的數位化，車主可藉由CONNECT STORE下載應用程式，例如MINI智慧互聯套件中的Spotify App，在登入個人帳號之後，除了原本的播放音樂功能外，以四指由右向左滑即可開啟「刷碟」功能，在車內玩音樂！

全新設計的駕駛座艙風格兼具豪華與舒適，同時保有昔日MINI的經典細節。圖／陳大任攝
全新設計的駕駛座艙風格兼具豪華與舒適，同時保有昔日MINI的經典細節。圖／陳大任攝
數位儀表復古風；下方實體按鍵旋鈕。圖／陳大任攝
數位儀表復古風；下方實體按鍵旋鈕。圖／陳大任攝
Spotify程式隱藏有「刷碟」趣味功能。圖／陳大任攝
Spotify程式隱藏有「刷碟」趣味功能。圖／陳大任攝
內裝採用織物材質，方向盤也不例外。圖／陳大任攝
內裝採用織物材質，方向盤也不例外。圖／陳大任攝
置物盒造型有如收納精品的珠寶盒。圖／陳大任攝
置物盒造型有如收納精品的珠寶盒。圖／陳大任攝
全新MINI Digital Key Plus數位鑰匙。圖／陳大任攝
全新MINI Digital Key Plus數位鑰匙。圖／陳大任攝
車艙有多達8種的MINI專屬體驗模式。圖／陳大任攝
車艙有多達8種的MINI專屬體驗模式。圖／陳大任攝
頭燈與尾燈（見圖）有3種不同展示模式。圖／陳大任
頭燈與尾燈（見圖）有3種不同展示模式。圖／陳大任

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