《國際金融》聯準會按兵不動 歐股收低 企業財報好壞參半

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周四小幅下跌；此前聯準會暗示延後降息時間，此外投資人衡量一系列好壞參半的企業財報。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.1點或0.22%，為503.21點。此前歐股在四月錄得今年以來首次月度下跌。

面對中東衝突、歐洲央行6月以後的政策前景，以及企業財報等風險，市場情緒已經降溫。

由於近期令人失望的通膨數據，聯準會暗示利率將在更長時間內維持在較高水準。

瑞銀分析師在一份報告中表示：「鮑爾指出，由於美國通膨前景不確定，我們的基本觀點依然是，通膨和經濟成長將降溫，聯準會將在9月開始降息」。

儘管投資者普遍對歐洲央行6月開始降息抱有信心，但除此之外還存有一絲不確定性。

歐元區4月製造業PMI終值數據顯示，出現惡化情形，從46.1降到45.7。

在企業獲利方面，丹麥製藥商諾和諾德(Novo Nordisk)提高Wegovy減肥藥的產量，並上調了2024年的前景。但是競爭對手禮來(Eli Lilly)的競爭，迫使諾和諾德降價，股價因而跌2.7%。

歐洲更廣泛的醫療保健股下跌0.7%。

荷蘭ING集團宣布第一季業績強勁，以及25億歐元股票回購計畫，隨後股價上漲6.4%。

英國渣打銀行(Standard Chartered)在公布第一季獲利增長之後，股價大漲8.8%。

時尚服飾品牌Hugo Boss表示，中國需求疲軟，以及美國總統大選前，對美消費者信心的擔憂，導致股價下跌近10%。

丹麥航運巨頭馬士基公布第一季獲利低於預期後，股價下跌4.4%。

法國辦公室服務和call center公司Teleperformance公布第一季銷售增加，推升股價上漲13.8%。