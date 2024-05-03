清大盧米克團隊出戰歐洲VR大賽勇奪佳績

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國立清華大學柯宜均老師領軍的盧米克團隊4月遠赴歐洲參加重量級「拉瓦爾沈浸式科技競賽」暨「沈浸與互動藝術特展」，與全球頂尖科技企業、知名新創與研究機構同台競技，最終脫穎而出，勇奪多項殊榮。

盧米克團隊嶄露頭角，他們推出三支分隊出賽，各具特色，科技藝術所黃紀虹和林俊遑合作的《Time Organ》從全球30多國、上百件優秀作品中勝出，晉級決賽並受邀出席沈浸與互動藝術特展，這件作品探討時間感知，透過細緻的3D列印與詩意的VR影像，結合觸覺回饋，為觀眾呈現獨特而震撼人心的藝術饗宴。拉瓦爾市長親自體驗後在社群網站上分享照片，同時作品登上法國第一大報「西法蘭西報」頭版，引發眾人關注。

由工工系翼瑄卉、藝術學院學士班吳宜璇展示的《Embrace》結合觸覺互動裝置與VR體驗，以厭食症與身材焦慮為題，贏得廣泛的觀眾共鳴。他們入圍「創新賞」與「最佳XR社會貢獻」，最終決賽奪得「最佳創新賞」，同時獲頒「大會特別獎」，取得全球頂級年會SIGGRAPH的寶貴門票，受邀於7月前往美國丹佛，參與動畫與電腦圖學界的奧斯卡盛會。

由藝術學院學士班許煒晟、賴榆方、葉承昀共同創作的《瞻》成功晉級競爭激烈的「最佳沈浸體驗」單元，《瞻》的靈感源自道教儀式「觀落陰」，融合傳統文化與先進AI演算，奇幻的影像風格和現場表演深受觀眾喜愛，觀眾甚至激動落淚不止。

法國拉瓦爾市長Florian Bercault親臨體驗清華大學盧米克團隊VR裝置作品《Time Organ》。圖/清大盧米克團隊提供

盧米克(LuMiXR CollectIF)團隊名稱源於Lumière（光、希望、啟蒙），這次代表出賽的隊員們首度踏上歐洲競技場，立即讓國際觀眾留下深刻印象。盧米克領軍柯宜均老師表示，這支年輕的團隊未來將持續努力，期許能為沈浸式科技藝術帶來更多貢獻，在全球舞台上展現台灣的創新能量，盧米克團隊特別感謝教育部、春之文化基金會、國立清華大學藝術學院、工學院、科技藝術所全體老師、東吳大學巨量資料管理學院、明善堂觀靈術歐陽台壠堂主、盂師甫藝術家、藝術學院學士班周真臻與吳梓瑄同學的支持與協助。