《美股》焦點股：給出甜頭 蘋果盤後大漲；Coinbase轉盈 2原因盤後跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●蘋果周四股價收漲2.20%，盤後再漲逾6%，報183.77美元。該消費電子巨頭上季營收下滑，但衰退幅度小於市場預期。此外，蘋果宣布創下記錄的股票回購計畫，公司高層也對備受投資人期待的AI計畫給出甜頭。

蘋果第二財季（截至3月30日）營收年減4%，為907.5億美元，但優於市場預期的900.1億美元。毛利率為46.6%，符合市場預期，並優於前一年同期的44.3%。淨利年減2%，為236.4億美元。稀釋後每股盈餘年增0.7%，為1.53美元，優於市場預估的1.50美元，並創下歷年同期新高。

以主要事業部門來看，iPhone營收年減10%，為459.6億美元，但大致符合市場預估的460億美元。Mac營收年增4%，為75億美元，優於市場預期的68.6億美元。iPad營收年減17%，為56億美元，不及市場預估的59.1億美元。穿戴裝置、家庭和其他產品營收（包括AirPods、Apple Watch）年減10%，為79億美元，落後市場預估的80.8億美元。服務事業營收年增14%，為239億美元，遠超出市場預估的232.7億美元。

執行長庫克透露在下周的新品發表會和6月的年度開發者大會上將宣布「重大的AI相關計畫」，並表示隨著AI相關功能推出，本季營收可望重拾增長。蘋果同時宣布高達1100億美元的庫藏股計畫，創下歷史新高。

●加密貨幣交易所Coinbase Global Inc周四收漲8.93%，報228.85美元，惟盤後倒跌2.25%，報223.70美元。因比特幣現貨ETF上市帶動加密貨幣交易熱潮，Coinbase上季由虧轉盈。其上季營收16.4億美元，優於市場預期的13.4億美元。淨利為12億美元，相當於每股盈餘4.84美元，表現遠優於去年同期的淨損7,900萬美元、每股虧損0.34美元。不過，Coinbase警告因加密交易量激增，公司將提高在交易基礎設施方面的支出。此外，投資公司GraniteShares表示，雖然Coinbase上季財報相當穩健，但其平台交易量可能因比特幣反轉走跌而減少，這導致盤後股價下跌。

●高通（Qualcomm）本季營收獲利展望樂觀，為低迷不振的手機產業捎來喜訊，周三股價飆漲9.74%，收在180.10美元，帶動晶片股全面反攻。該全球最大智慧手機晶片廠第二財季（截至3月24日）營收年增1%，為93.9億美元，大致符合市場預估的93.5億美元。經調整後每股盈餘年增13%，為2.44美元，優於市場預估的2.33美元。包括智慧手機、汽車和物聯網晶片的QCT部門營收年增1%，為80.3億美元。負責專利授權的QTL部門營收年增2%，為13.2億美元，均大致符合市場預期。高通預估第三財季營收介於88億～96億美元、經調整後每股盈餘介於2.15～2.35美元，其中值均優於市場預估的營收90.6億美元、經調整後每股盈餘2.18美元。

●線上二手車零售商Carvana獲利展望樂觀，周四股價飆漲33.8%，收在116.50美元。

●DoorDash獲利預測令人失望，周四股價暴跌10.3%，收在114.31美元。

●Etsy重挫15.0%，收在59.30美元，該網路商城上季財報表現不如市場預期。

●Peloton收跌2.5%，該健身器材製造商執行長辭職，並宣布全球裁員15%。