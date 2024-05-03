PVC市況低檔干擾 華夏第一季每股虧損0.05元

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華夏（1305）公告第一季財務。受制農曆假期、PVC低檔盤整干擾，華夏第一季營運苦吞虧損；首季營收29.05億元，年減23.16％，營業虧損1億元，稅後虧損0.32億元，每股虧損0.05元。

華夏表示，大陸PVC行情在春節期間已大致落底，大陸下調五年期貸款市場報價利率及推動房地產融資協調機制，並將發行兆元特別國債支持重大基建，也有利PVC需求改善。

此外，南亞及東南亞受惠經濟成長，PVC需求穩定，中南美、中東及非洲等市場也因美國庫存意外下降，部份需求可望轉向亞洲採購。在成本、供給支撐與需求回溫下，PVC可望逐步回升。

節後PVC庫存去化壓力上升，台、日、韓一貫化廠已策略性進行減產，廠商短期以價制量策略有助行情支撐。

華夏認為，上半年相對是PVC需求比較旺的季節，加上PVC價格已到相對低水位，利差也偏低，輔以供應廠商減產保價下，預期PVC行情基本上不容易下跌，若有機會，PVC價格反而會往上走。

華夏指出，印度迄今每月仍維持20萬噸以上PVC進口；孟加拉大選後政經情勢趨穩、外匯取得改善，需求逐漸復甦；越南、柬埔寨、緬甸得利外銷歐美訂單成長，客戶採購明顯成長。

中南美、中東及非洲PVC進口多依賴美國供應，因年初美國庫存意外下降，部份需求可望轉向亞洲採購。