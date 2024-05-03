安克董事會決議辦理1千萬股現金增資 每股暫定24元

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因應本開發新產品拓展市場所需，安克生醫（4188）董事會決議辦理現金增資發行普通股，預計1千萬股，每股暫定24元；其中，依公司法第267條規定，保留發行股數之10％供員工認購。

安克生醫表示，目前暫定之發行價格為每股24元。於向金管會申報案件日若暫定價格有不符前項法令之規範或因市場價格波動至市場價格低於暫定發行價格，則擬授權董事長於20元~35元之區間調整暫定價格。實際發行價格待依當時市場狀況與證券承銷商共同協議定之。

安克生醫今年國內外業務雙軌加速開展。「安克呼止偵」將在包括台大醫院、好心肝診所等醫療機構開始運作，並展開企業健檢新商模，也透過上市後臨床研究，擴大應用領域。「安克甲狀偵」結合即時AI智慧分析Point-of-care Ultrasound（掌上型超音波）與數家超音波大廠洽談中，共同搶攻超音波新市場。

有鑒國內企業健檢市場龐大，安克生醫提早進行布局，近期陸續完成仁寶、新東陽集團員工睡眠檢測，從前端衛教講座、不影響上班的免過夜10分鐘睡眠檢測，再由醫師、呼吸治療師分析報告並提供治療選擇，透過早期檢測，守護員工睡眠健康，提升專注力與生產力，降低慢性共病發生。

安克生醫強調，全產品線完成歐盟MDR認證，由於MDR也獲東南亞、中南美洲、中東等市場採行，有助開拓外銷版圖。另，與超音波大廠聯手開發乳房即時超音波技術「安克乳安偵」，搶攻全球乳房造影市場。「安克呼止偵」更與陽壓呼吸器大廠配合，提高篩檢效率，創造新商業模式。