全齡友善生活理念 長昇事業夥伴遠傳建設營造未來新生活

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桃園長昇事業夥伴建築團隊是一家歷經50年建築經驗的建設團隊，該團隊在過去的規劃個案中，從空間尺度、結構安全、健康促進、量身訂製、智慧建築及環境保護下，都屬於領先業界的團隊之一。

而長昇事業夥伴遠傳建設又以豐富的規劃經驗於新竹縣新豐，投入2,800坪基地規劃「遠傳丰景」個案，其個案主軸以全齡友善生活理念出發，並以大規模型態的社區想法，集中共同資源，使基地與建築物結合成為，有視野、有景觀及良好的公設規劃。

該案並採用獨棟式會館建築，有專業的健身房、空中瑜珈室、乒乓球、撞球、電子飛鏢機、桌上空氣曲棍球、KTV、兒童遊戲室、親子戲水區等休閒設施。花園中庭達700多坪，規劃涼亭、水景、四季樹種、步道等，讓長輩、夫妻、孩子均能在社區中得到良好的居住水平，今日的社會型態，家戶飼養寵物的數量已超過210萬隻，因此遠傳丰景特別規劃了友善寵物區，使住戶可以陪伴心愛的寶貝跑跑跳跳於專屬的區域。

遠傳建設銷售專案南副總表示，防災建築對居住安全的重要性常被一般購屋者忽略，而遠傳丰景想的是如何提供住戶一個安全舒適的家，所以遠傳建設在全齡友善生活理念下，規劃了「遠傳丰景」，以提供在新豐這塊土地上住居者可以得到幸福感。