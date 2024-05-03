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《半導體》神盾迎來大咖夥伴 擬與ARM合作AI PC

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【時報記者王逸芯台北報導】神盾(6462)近2~3年來大舉垂直整合半導體產業，遠離紅海競爭，據悉，神盾目前規劃與ARM合作發展下一代AI、HPC的產品，盼藉由與全球矽智財龍頭ARM的合作，壯大競爭實力，在未來AI PC大浪中，佔有一席之地。

神盾集團目前正積極推動發展人工智能領域，落實集團化綜效，因應未來高速運算與AI的發展趨勢，神盾集團不排除任何可能合作的契機，其中與ARM合作發展下一代AI、HPC的產品，亦是集團目前的規劃方向，期望一同為台灣半導體生態系創造更多元的成果。

神盾力拚轉型，近年來大舉砸重金，以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳化研發效益，目前已展現初步成果，在車用、耳機與筆電等領域均有成效，產品包括DToF(飛時測距)、Under Display Ambient Light Sensor(屏下環境光感測器）、Flicker Detection Sensor(環境光源閃爍感測晶片)等應用，加速感測晶片研發，已取得市場利基。

展望未來，神盾持續瞄準任何對營運有利的結盟，以研發水平化、銷售垂直化的IC產業設計新策略面對市場，完整化IP/ASIC(客製化晶片)平台，加快產品開發及進入市場速度。法人則樂觀看好，神盾隨著整併效應持續正向發酵下，2025年營運可望迎來轉盈表現。

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