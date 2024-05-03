村田看旺被動元件後市 國巨、華新科跳漲 法人確定受惠對象是「它」

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全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，看旺被動元件產業後市，國內被動元件大廠國巨、華新科早盤開高，漲幅均在5％以上，法人也確認國巨為受惠對象。

群益投顧在最新報告中指出，綜合外電報導，村田會長村田恒夫表示，觀察當前景氣，感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，來自低階機種及特定客戶高階機種需求增加，村田因應訂單需要，2024年度旗下MLCC工廠產能利用率預期將揚升到85％至90％，高於1H24的80％至85％。

村田分析，2024年全球智慧手機需求將年增3％、達11.8億支，其中，5G智慧手機可望年增17％、達7.7億支；PC需求則估年增2％、達3.7億台；汽車需求研判將持平2023年、約9,000萬輛，惟電動化車款（xEV）需求將大增，預計將較2023年大幅成長20％、達3,600萬輛，成長可期。

群益投顧分析，國巨藉由併購，增加產品組合與銷售地區的多樣性，也大幅降低消費性電子需求不振所帶來的負面影響，雖然短期費用較高，但預期能逐步改善；雖然AI應用占比並不高，但國巨確定受惠。

國巨近來好消息不斷，不僅再度入列蘋果供應鏈名單，而且是台被動元件廠最大贏家，旗下橫跨六個國家、總計十個廠區成為通過認證的供應鏈廠區，足以應對終端客戶China+1的風險控管需求，同時也被中信成長高股息ETF（00934）列入成份股。

國巨日前公布首季財報，合併營收285.05億元、季增4.2％、年增9.2％，稅後純益為46.09億元，季減2.9％、年增11.6％，每股純益為11.02元，首季毛利率33.8％，季減0.7個百分點。

國巨總經理王淡如預期，第二季在營收、毛利率、營益率等三項營運指標均可望低個位數成長，同時目前已見到PC、手機需求逐漸回升、通路庫存去化優於預期等正面訊號，以及AI需求強勁，國巨憑藉全方位供貨與設計能力，已準備好跟隨AI的趨勢一起成長。

截至上午10:30，國巨上漲6.88％，華新科上揚5.78％，包括立隆電、興勤、臺慶科、禾伸堂、聚鼎、佳邦等也都一起走高。