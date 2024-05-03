南臺科大與奇美醫院攜手成立聯合研究中心

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南臺科技大學與奇美醫療財團法人奇美醫院於5月2日攜手成立聯合研究中心，由南臺科技大學校長吳誠文與奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮簽署合作備忘錄，為雙方積極進行的各項合作計畫，拉開序幕。

南臺科技大學校長吳誠文於致詞時特別以榮獲諾貝爾獎的李遠哲博士為例，說明將研究真正落實到對人類有貢獻的地步，是非常重要的事情，這次南臺與奇美醫院攜手成立聯合研究中心的規劃與執行，是一個重要的里程碑，希望與外界合作時，利用包含研究型大學、各種各樣可能的研究機構，與業界的研究能量，並結合南臺科大的科技研發能力，將研究成果落實到對人類有貢獻的地步。

南臺科大在科技領域方面，是有能力把東西做出來的，此次結合奇美醫院的能量，將醫學研究與南臺科大結合，讓南臺學生從事前端研究，將研究成果落實到能夠對人類社會有貢獻的工作，結合大家的力量，使研究成果的價值真正的延伸落地，並希望在過程中結合南臺科大的教授、奇美醫院，更連結到研究型大學，將不同領域的學生整合在一起，真正把研究成果落地。

奇美醫療財團法人奇美醫院林宏榮院長指出，南臺科技大學與奇美醫院坐落在臺台南市永康區台1線中華路段的兩側，鄰近大橋火車站，師生與醫院員工共享生活圈，此次合作延續過去兩個機構長年累積的合作默契，具體聚焦未來醫療需求與地域發展，瞄準南部科學園區產業廊帶蓬勃發展，員工健康照護及預防醫學之需求，兩機構將攜手建立健康科技生態圈，通過人才培育和醫療場域的互補，不僅提供疾病照護，更將以醫療新科技實踐生活型態醫學。

此次南臺科技大學與奇美醫療財團法人奇美醫院成立的聯合研究中心，主要在進行科學研究、技術研發與產學合作等事宜，以發展智慧醫療、生物科技、運動科技及生活型態醫學為目標。雙方合作方式包含共同合作申請大型計劃與研發新時用技術，學校也將提供實驗室、研究室、宿舍及體育設施等校內空間租用服務，並進行新生活型態模式開發，包含新型樂齡食品開發、健康運動樂活、飲食諮詢等。此外，校方並提供幼兒園名額，院方亦提供南臺科大護理系學生實習機會，雙方共同開發科學園區幼兒照護園、健康生活型態及校內職員工心理諮詢等相關合作事宜。

校方表示，響應政府「健康台灣」的願景，未來南臺將成立「智慧健康學院」，除了高齡福祉服務系、幼兒保育系還要成立運動科技及護理系，南臺科大希望能將科技的方法和工具，帶入護理工作，減輕護理人員的工作負擔，期待將科技和照護人力能結合在一起，能把照護工作做得更好。