《光電股》誠美材董、總隔空交火 何昭陽斥對手潑髒水

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【時報記者莊丙農台北報導】誠美材(4960)董、總兩派爭奪經營權，今天雙雙訴諸媒體版面，董事長何昭陽登報痛斥部分董事以少數股權行多數暴力，將對方掠取董事會過程曝光；總經理派則刊登「唯一」合法的董事提名名單，並告知小股東委託書徵求人已經上傳證基會網站，即將進入收取委託書階段。

何昭陽對於4月中旬以來，因少數股權的部分董事擬掠取董事會全部席次，以掌控經營權，不留餘地對他不斷以造謠、抹紅、違法等手段潑髒水，甚至不惜犧牲其他股東行使法人董事權益，所造成的紛紛擾擾感到十分痛心，今天於媒體委刊廣告，完整揭露自己橫遭誣衊與對手不法事實。

關於部分董事指責何昭陽占有公司大小章，何昭陽澄清，為合法取得股東名簿以召開股東常會，他依公司與群益證券約定程序，準備營業登記資料及公司大小章，取得資料後遵循公司內控制度規定繼續保管公司大章，為免小章遭人濫用，交由獨立董事保管，且已發函向證交所備查在案，並非部分董事指控同時占有公司大小章。

何昭陽表示，他依公司法規定向股代單位取得股東名簿，對手派人跟蹤並將側錄的影像烏龍爆料給媒體，看圖說故事指稱陪同的友人為中資資金、說他涉違反個資法，他要問對手證據何在？後來還原陪同的友人未持有誠美材股票的真相後，這些圖謀誠美材經營權的不肖人士，連最基本的澄清或道歉都沒有，甚且繼續造謠。

另外，又有人向媒體爆料方式，指稱還在刑事偵查階段的邱姓人士覬覦誠美材龐大土地資產擬爭奪經營權，同樣抹紅為中資。何昭陽說，事實證明他提出誠美材董事候選名單並無此人。邱姓人士及其代表的法人真有持股，則爆料者涉違反個資法，如無持股則又是造謠陷人於不義。

誠美材部分董事結合高階主管不擇手段、違法亂紀，經查是以法人董事亞伯拉罕投資公司為主，其代表人為誠美材董事宋妍儀、代理總經理連巍鐘、公司治理主管馬紹恆均是亞伯拉罕投資公司的董事。

何昭陽說，恆泰原有誠美材法人董事席次，指派代表人連巍鐘，經持有恆泰股份逾88％的大股東事先告知他，該公司擬於4月20日召開臨時股東會改派代表人出任董事，誠美材因此延遲董事會到同月23日舉行。不料連巍鐘卻罔顧恆泰其他股東權益，於4月15日辭任誠美材董事，何昭陽合理推斷其動機係為斷絕恆泰改派代表人參與誠美材董事會，使董事席次降至7席後，與其結盟的董事3席加上一席獨立董事，表決議案即有過半優勢。他也呼籲，誠美材股東豈可將攸關自身權益的經營權，託付這種為私利不擇手段、無視合夥人權益之人？