《港股》恆指晨升261點 蘋概股集體走高

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周四明顯收高，反映中概股的那斯達克金龍中國指數更是大漲6.0%，為市場造好。
周五港恆生綜合指數早盤升261點或1.4%，為18469點。國企股(H股)升1.8%。科技指數漲2.4%。
網路科技股強勢，騰訊漲0.9%，阿里巴巴升3.5%，京東集團漲4.1%，百度漲3.2%。
汽車股表現也強勢，小鵬大漲5.3%，理想漲3.0%。
蘋果公布上季業績，優於預期，蘋概股走高，高偉電子漲2.5%，瑞聲漲3.6%，比亞迪電子升4.1%。
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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周四明顯收高，反映中概股的那斯達克金龍中國指數更是大漲6.0%，為市場造好。
周五港恆生綜合指數早盤升261點或1.4%，為18469點。國企股(H股)升1.8%。科技指數漲2.4%。
網路科技股強勢，騰訊漲0.9%，阿里巴巴升3.5%，京東集團漲4.1%，百度漲3.2%。
汽車股表現也強勢，小鵬大漲5.3%，理想漲3.0%。
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