南二都房價噴最多！「這款房」在貴什麼？　專家曝實情：搶手得要命

高房價、少子化讓住宅面積需求改變，加上地價、房價近幾年瘋漲，因此漸成為現今台灣人的購屋趨勢。不過，也因為需求增加而助漲房價；根據內政部實價登錄資料，統計六都25坪以下小宅與逾65坪大宅近3年的單價漲幅，發現小宅的漲幅皆領先大宅，值得一提的是，竟以台南、高雄的小宅漲勢最為驚人！

根據統計，六都的成屋中，小宅漲幅最高的是台南市，3年均價從17萬元飆至21.4萬元，漲幅近26％；緊接在後的是高雄，從17.8萬至21.6萬元，漲幅21.3％，桃園漲幅19.9％、台中漲19.5％、新北漲15.1％，連房價最高的天龍國也漲了8.8％。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，南二都小宅的均價若只在20萬元出頭，購置下來都不用千萬元，要是只有25坪更只要五六百萬元，以如今房價來說，當然搶手得要命，比起北台灣都要上千萬元更顯優勢，且好轉手、好出租，要是還能使用新青安方案，完全立於不敗之地，有一定量體推升價碼的發揮空間並不意外，且基期比較低，亦拉抬較大漲幅。

至於要說是否自住方面也扭轉南部民眾的大宅購屋習慣，陳炳辰認為肯定是的，畢竟高房價下，要在南部買上一兩千萬元，也不是小資首購族有的本錢，中大坪數產品在七都來說都非當前高房價的主流，南部民眾跟著外來族群買大樓亦為時勢所然，有保值空間，兼具居住便利度，小家庭或單身者都適用，沒有必要執著習性，後況可能還是有換屋或資產較佳的族群為大宅主力，但在高房價、低所得下，大樓小宅案都不會退燒。