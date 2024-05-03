5／3盤中熱門焦點股

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今（5/3）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）村田看旺被動元件後市 國巨、華新科跳漲 法人確定受惠對象是「它」

全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，看旺被動元件產業後市，國內被動元件大廠國巨、華新科早盤開高，漲幅均在5％以上，法人也確認國巨為受惠對象。

群益投顧在最新報告中指出，綜合外電報導，村田會長村田恒夫表示，觀察當前景氣，感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，來自低階機種及特定客戶高階機種需求增加，村田因應訂單需要，2024年度旗下MLCC工廠產能利用率預期將揚升到85％至90％，高於1H24的80％至85％。

村田分析，2024年全球智慧手機需求將年增3％、達11.8億支，其中，5G智慧手機可望年增17％、達7.7億支；PC需求則估年增2％、達3.7億台；汽車需求研判將持平2023年、約9,000萬輛，惟電動化車款（xEV）需求將大增，預計將較2023年大幅成長20％、達3,600萬輛，成長可期。

（工商時報 李淑惠、李正傑）

（2）力積電新廠落成 爭取訂單有底氣 價量齊揚

晶圓代工廠力積電（6770）2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台，利多消息推升力積電今（3）日開盤價量齊揚，截至上午11:10，股價大漲7.20％，成交量逾7萬張，排名上市個股第三。

晶圓代工廠力積電2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，蔡英文總統也親臨現場，這項總金額超過3,000億元的12吋晶圓廠投資案，已完成首批設備安裝並投入試產，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。另外，力積電也切入CoWoS先進封裝，主要生產矽中介層（Silicon Interposer），預計下半年量產，月產能可達數千片。

力積電董事長黃崇仁表示，銅鑼新廠於2021年3月動土興建，期間經過疫情，耗時三年新廠落成啟用，截至目前此項12吋晶圓廠投資案更已耗資逾800億元，足見半導體新產能的建置，確實擁有極高的時間、技術與資金門檻。幸好該公司快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，這座新廠的建置成本勢必更高。

力積電銅鑼廠區土地面積逾11萬平方米，甫落成啟用的第一期廠房擁有28,000平方米的潔淨室（Clean Room），預計在此新廠建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長該公司仍可在銅鑼廠區興建第二期廠房，繼續將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁說，台灣第一座12吋廠是力晶集團蓋的，且到目前為止已蓋8座12吋廠，未來還會再蓋4座，其中有的將採「Fab IP」技術授權模式，例如印度與塔塔集團合作就是此模式，目前沙烏地阿拉伯、越南等國家都有意投資建廠，看好力積電未來Fab IP營運模式。

（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（3）液冷散熱居領先地位 外資喊買台達電

台達電（2308）挾電源及散熱技術優勢，在AI伺服器高階電源及新一代液冷散熱搶得先機，台達電執行長鄭平表示，我們液冷散熱產品在客戶端都居領先地位，液冷散熱產品預計今年下半年開始量產，明年大量出貨，台達對AI伺服器高階電源及液冷散熱出貨釋出樂觀訊息獲外資肯定，多家外資最新報告喊「買進」，激勵台達電早盤股價強勢大漲。

新一代AI伺服器引爆液冷散熱需求，吸引國內外電源及散熱廠投入，台達電深耕電源及散熱多年，藉由電源與散熱整體解決方案優勢，在AI伺服器高階電源及液冷散熱領域站上領先之位。

鄭平表示，台達從很多年前就開始做液冷散熱，液冷散熱產品線包括：3D VC、CDU、分歧管、水冷板及冰水主機等，現在AI伺服器大部分還是氣冷散熱，但新一代功率更大的AI伺服器開始採用液冷散熱，包括板子及機櫃都開始採用液冷，我們目前正與客戶合作開發中，相較其他散熱同業，我們在客戶端都居於領先地位，液冷散熱產品預計今年下半年開始量產，明年大量出貨，在下一代AI伺服器液冷散熱，我們會有很高的市佔率。

在電動車方面，儘管近期電動車市況不佳，台達董事長海英俊表示，雖然有些電動車賣得不好，但電動車還是會成長，預估今年電動車營收還是會成長20%到30%，並可望維持獲利。

（時報資訊 張漢綺）

（4）盤中熱門焦點股

1.力積電（6770）：斥資3000億元銅鑼新廠啟用，CoWoS封裝上膛，帶量強攻。

2.台新金（2887）：今日法說，新新併最快5月9日開臨董會討論，帶量走高逼近半年高位。

3.光聖（6442）：矽光子題材續熱，再吸買盤搶進，股價一度衝上172元新天價，但盤中打回平盤。

4.鈺邦（6449）：被動元件廠中受惠AI純度最高，今年前景看好，回檔撐在120元，早盤強彈攻漲停。

5.橘子（6180）：擬出售子公司樂點16％普通股股權予網銀國際，加深業務往來合作。早盤價量俱揚，突破80元改寫前高。

6.國巨（2327）：入列00934成份股+營收獲利回歸成長模式，一舉飆高4％觸及650元，創2018年10月以來新高價。

7.基泰（2538）：112年年度擬每股配息0.7元、配股0.15元，多方火種未熄，飆高8％。

8.大立光（3008）：蘋果盤後大漲激勵，早盤彈高收復月線。

9.中揚光（6668）：啟動轉型推升營運，H2拚單季重返獲利，早盤止跌勁揚8％。

10.擎亞（8096）：外資昨轉買超527張，終止連4賣。今早買盤點火，放量挑戰漲停價35.5元。

11.遠雄（5522）：多頭之火續燒，外資昨日回頭買超逾千張，早盤繼續創高，衝到86.4元。

12.吉茂（1587）：板式熱交換器與聯德攜手打入GB200供應鏈，營運前景有光，修正之後登上漲停板。

13.第一保（2852）：Q1繳佳績、每股賺0.85元，急拉大漲近3％，逼近20年高點。

14.國票金（2889）：現金殖利率逾4％太香，外資11連買助攻，日K連4揚，站上15元，逼近兩年高峰。

15.台達電（2308）：Q2營收有望雙位數季增，本土法人積極進場，今早拉高半根漲停。

16.華新科（2492）：被動元件迎春燕，營運增溫、股價回檔幅度有限，開盤後向上跳空逾5％，登上120元。

17.三福化（4755）：Q1每股賺1.1元，受惠台積電CoWos翻倍擴產，營運蓄勢升高，今早盤股價走高逾4％。

18.永捷（4714）：子公司信立Q1EPS達7.35元，帶動股價噴量漲逾5％。

19.鴻海（2317）：法人喊出200元目標價且外資回頭買超，多方重拾動能，勁揚2％拚返160元。

20.長榮航（2618）：總經理孫嘉明看好Q2營收年增表現，買氣續旺。

21.義隆（2458）：首季每股獲利2.40元，看好Q2營運優Q1，股價開低後跌幅略收斂。

22.信驊（5274）：與高市府簽署「南進高雄合作意向書」，股價上攻重登股王。

23.斐成（3313）：營建資產題材喊燒，拉出第二根漲停後打開，成交量倍增。

24.華城（1519）：深耕電動車充電事業，助跌深反彈近3％，力返五日線。

25.高力（8996）：列注意股，投信連5買點火，衝上天價後遭獲利了結，回落平盤附近。

26.阜爾運通（6914）：轉上市首日蜜月甜，剽悍強彈近50％，叩關200元。

27.達方（8163）：今日法說會，法人偏多助攻，放量大漲6％，改寫波段高。

28.中鋼（2002）：董座翁朝棟宣布退休，18日董事會新人選出爐，法人近期偏多，日K連2紅，彈上25元及半年線。

29.訊芯-KY（6451）：隨矽光子概念股強攻，重啟多頭格局。

30.裕民（2606）：BDI本周走揚有利營運，股價強勢穩揚。

31.譜瑞-KY（4966）：有望打入輝達鏈，股價大漲一度觸及月線。

32.力旺（3529）：第一季每股稅後淨利5.77元，股價開高走低跌近2％。

33.菱生（2369）：第一季每股淨損0.25元，股價低檔整理。

34.寒舍（2739）：商旅客回流，Q1獲利創同期高，股價呈現高姿態。

（時報資訊 沈培華）

（5）股利揭曉 14金控穩中透堅 國票金領頭、中信金拚高

投資人關心的金控股利題材，14家金控股已全部揭露，將合計發放2167.61億元，創下史上次高。不少金控大方派利創高，華南金（2880）擬配息1.2元、配股0.1元，共派利1.3元，為18年新高，今早股價小碎步再創高，來到24.4元。中信金（2881）董事會通過每股配發現金股利1.8元，本周一（4/29）跳空急拉一根漲停，雖然位階已高，多方仍勇健續強，周五盤中漲幅約2％，逼近前高34.9元，企圖挑戰35整數關卡。

新光金（2888）是唯一不發放股利股息的金控，不過投資人似乎心裡有底，短線股價未受到干擾，並自4月19日起從8元附近起漲，今日盤中創高到8.85元，漲幅超過一成。

以5月2日的收盤價推算金控股現金股息殖利率，中信金超過5％高居第一，國票金4.97％、華南金4.96％都接近5％，十分搶鏡。玉山金、國泰金、兆豐金、開發金、富邦金、元大金都超過3％。

台股在美國科技股大漲的激勵下，成為電子股的主場，金控股漲升力道收斂，不過有股利題材支持，整體步伐向上，國票金（2889）走高2.7％領頭，台新金（2887）、中信金（2891）攻高逾1％。大盤指數一度大漲逼近300點，最高達20512點，現階段台股重新位居所有均線之上，目前基本面強勁，在多數企業第一季繳出不錯財報支撐下，指數仍有回升至前波高點以上的契機。

（時報資訊 張嘉倚）

（6）信立獲利激昂後勁強 股價連2日漲停

信立（4303）第一季稅後純益5.26億元，年增1,923％，EPS 7.35元，年成長1,815％，創近年新高，繼昨（2）日收下一根漲停後，今（3）日股價再度跳空漲停，近2萬張排隊等買，信立股價已連續4日上揚。

信立受惠客戶需求逐步回溫本業好轉，加上業外金融資產評價利益挹注，第一季營收0.52億元，季增48.6％，年減8.77％，稅後純益5.26億元，年增1,923％，EPS 7.35元，年成長1,815％，創近年新高。

展望後市，信立表示，開發新客戶及環保性產品，朝綠色複合加工品開發，除主力產品防水透濕膜需求強勁外，今年也與客戶共同開發RPVB無塑化劑產品應用，建立塑料回收再利用的循環經濟，預期將可取代部分PVC產品，於下半年推廣給客戶驗證。

（工商時報 彭暄貽 數位編輯）

（7）阜爾運通飆逾50% 蜜月行情剽悍

台灣停車場管理業者龍頭阜爾運通（6914）今（3）日以每股132元上市掛牌，股價開高後，晨盤一度衝上202元，漲幅超過53％，蜜月行情十分剽悍。

阜爾運通今年營運有三大動能，包括智慧樓宇（物業管理）、停車系統及智慧城市，並將積極強化北台灣部局，目標希望每年營收都可以成長15%左右。法人預期，今年業績有機會維持雙位數的成長。

阜爾運通停車品牌「城市車旅」持續擴點，市占率為全台第一，今年停車場數可望由1072場成長至1200場，而管理停車格車位可望由12萬成長到13.5萬格，將成為今年營運最大的成長動能。

阜爾運通目前已進入泰國市場，2023年營業額約6,000萬泰銖，預期未來每年成長1,000萬泰銖。未來是否還會拓展新的海外市場，公司指出，目前評估會先以東南亞及東北亞為主。

阜爾運通未來將加強異業結盟，提供更多不同服務如洗車、維修、充電等，目前全台已布署約600支充電樁，提供使用者一站式停車、充電服務。

（時報資訊 郭鴻慧）