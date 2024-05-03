《盤中解析》「權」力助攻 台股均線全到手

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【時報記者王逸芯台北報導】美國Fed釋出鴿派訊息，蘋果盤後宣布祭出史上最大規模庫藏股，美股四大指數全面收揚，道瓊指數大漲約322點，高通大漲近10%，也激勵費城半導體指數收漲2.1%。台股今日跳空大漲，在權值部隊的領軍下，加上重電、營建等助攻，指數一度大漲逼近300點，最高達20512點，現階段台股重新位居所有均線之上。台股目前基本面強勁，在多數企業第一季繳出不錯財報支撐下，指數仍有回升至前波高點以上的契機。

權值股今日扮演台股反彈要角，台積電(2330)ADR上漲0.96%，今日股價開高走高，上漲逾1.6%，股價最高觸788元，站回5日線、月線位置，貢獻台股漲點超過120點；聯電(2303)漲幅約2%；聯發科(2454)繼昨日站穩千元後，今股價持續向上挺進，一度大漲5%，股價最高達1050元；鴻海(2317)上揚逾2%，重回5日線；台達電(2308)喊話Q2會比Q1好，股價聞訊大漲，開高狂飆逾6%。

電子股今日回神，成交比重一度回到6成，蘋概、PCB、被動元件等都族群獲多頭青睞。被動元件搶鏡，龍頭股國巨(2327)領銜強攻，開高走高大漲逾7%，華新科(2492)、凱美(2375)等也上漲約6%。

營建股今日有基泰(2538)攻上漲停，鄉林(5531)一度亮燈，盤中漲幅收斂到5%左右，震盪劇烈，遠雄(5522)同樣也一度漲停，盤中漲幅回到逾3%，皇昌(2543)漲幅逾2.5%。

台股今日在權值股領軍下，反彈大漲，分析師表示，現階段技術面觀察5日線及20日線黃金交叉是否能成功，短線則可延續反彈行情，盤面類股表現呈現強者恆強，在大盤反彈結束之前，操作上可趁盤中震盪拉回擇股進場。5月有新任總統就職、ETF換股、美股科技巨頭財報等因素影響盤面，可以留意經過整理突破均線壓力轉強之相關個股。台股接下來第一季財報密集公布，多數企業仍繳出亮眼的第一季成績，由於基本面強勁，研判回測月線整理後，仍有回升至前波高點以上行情。

下周持續為美國第一繼重量級企業財報密集公佈，市場預估第一季美國企業獲利年增落在4.8%，低於去年第四季的8.2%，隨後逐季震盪走高。經濟數據部分，下周將公佈大陸4月進出口、貨幣供給與信貸。受惠最新PMI新訂單與新出口訂單皆攀升，預估4月出口增速持續增長；惟第一季通常是銀行全年信貸高峰，預估4月新增信貸將呈現季節性回落。