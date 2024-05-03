廣東高速公路坍方48死 當地人曝事發前異狀：那天沒法去餵鴨子

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澎湃新聞3日報導，廣東梅州市梅大高速路面坍方，截至5月2日下午兩點造成48人死亡、另有3人DNA比對確認、30人受傷。現場走訪發現，4月連日強降雨，事發地附近山體發生數次點狀小型滑坡，周邊村莊道路因滑坡受阻時有發生，村幹部為此分片巡查，周邊國道養護人員也稱最近工作繁忙，有許多小型坍方要處理。

極端天氣下，梅州地質災害頻發，如何防治災害，建設更完備巡查監測和隱患排查機制，仍是挑戰。 澎湃新聞報導，事發路段屬於梅州至大埔高速公路東延線，占用了大埔縣茶陽鎮庵前村段的山體。東延線2012年1月1日動工建設，這條貫穿大埔縣境內的首條高速路在三年後通車。

距離坍方路段往下400多米的山腳，有一處上世紀六、七十年代修建的大塘水庫。通常下雨後，水從山上匯流往下，村民儲水後再從水庫引水灌溉。2023年底，來自福建的養殖戶承包了大塘水庫養殖鴨子。

澎湃新聞報導，高鴨塘員工、村民陳亞飛說，高速公路修建過程中，施工隊山體進行了加固和填平等作業，「修路3年多時間裡，水庫匯集的水經常都是發黃的，有很重的泥沙。公路通車後，這個情況才得到好轉。」

陳亞飛回憶，事故發生前三日，4月28日，山上下來的水流突然增大，時強時弱。同為鴨塘員工的何深威也記得，最大的那股水流持續了一小時左右。他們那天沒法走到下游去餵鴨子；水庫水位也明顯上漲，水流夾雜泥石，變得渾濁。

4月30日，大埔縣處於大風與暴雨橙色預警中，到了夜間23點55分才解除。

澎湃新聞報導，附近235國道上的公路養護人員稱，一下雨就坍方。最近他們「天天出門」，有很多小型坍方要處理。鴨塘員工也表示，附近山體事發前幾天有一些點狀的小型滑坡。

事故發生後，仍然存在再次發生山體滑坡的風險。5月2日下午，梅州市應急管理局黨委書記溫勇登在新聞發布會上表示，救援困難的原因之一是近期強降雨多，陷下的土質鬆散，大型的救援裝備難以進入這個核心區域。

廣東全省4月初以來多雨，提前進入前汛期。其中，梅州降雨量尤為可觀。根據氣象類自媒體「中國氣象愛好者」梳理，梅州大埔縣4月以來降水量高達663.8毫米，是常年同期降水量的3.5倍以上，特別是從4月16號到5月1日，連續16天下雨。

澎湃新聞報導，一名資深岩土工程師分析：「初步看事故現場的圖片，高速公路路基不是塌陷下去，而是路基滑坡下來的。」去年4月、5月，受連續暴雨影響，梅大高速往大埔方向也出現過幾處邊坡險情，當地進行了交通管制和加固工程。

一名資深交通工程師提醒，高速公路的維護還涉及到由公路養護單位負責的日常巡檢，「路面巡檢頻率較高，地質巡檢周期較長」。據公開信息，該工程的日常養護單位是廣東大潮高速公路有限公司，建設單位是廣東博大高速公路有限公司梅大分公司。

澎湃新聞報導，走訪發現，除梅大高速坍方處，其所在的庵前村多處山頭、鄉道發生滑坡，部分尚未完成清理。庵前村一村幹部表示，4月以來頻繁降雨，村內道路因山體邊坡土石滑坡受阻時有發生，「村幹部分片去巡查，發現災害後會就立即上報清理。」

5月2日，國務院安委辦緊急印發緊急通知，要求「進一步強化交通運輸領域安全防範，深入分析研判汛期交通運輸領域安全風險特點，聚焦高速公路、重要國省幹道、鐵路沿線、城市軌道交通等重點，加大巡查監測和安全隱患排查力度。」