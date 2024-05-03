美媒曝華為匿名資助在美研究 遭質疑意在規避美方限制

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被美國政府列入黑名單的中國電信巨頭華為，近年來在美國秘密資助高科技研究。據自由亞洲電台引述美國財經媒體彭博報導，華為通過一個位於美國華盛頓的獨立基金會作為代理，自2022年起舉辦了獎金高達數百萬美元高科技光學競賽。

彭博披露，高額獎金吸引了眾多美國優秀科研人員參與，使該競賽收到了來自世界各地科學家的數百份提案，而由基金會代理贊助的做法，成功的規避了美國頂尖大學禁止其研究人員與華為合作的限制。

前述替華為代為籌辦競賽的是美國光學學會（Optica）旗下的基金會。彭博引述一份非公開文件指出，儘管華為是該光學研究競賽的唯一贊助者，但該基金會與華為協定，「不得揭露華為作為競賽的資金來源或項目贊助商」，這揭示了儘管美國政府對華為施加各式限制，該企業仍希望在國際研究領域保持領先地位。

彭博聯繫了多位參與前述競賽的學者和一位競賽評審，學者們都表示，他們以為拿到的資助金全部來自美國光學學會基金會，而不知道該基金會與華為等外國實體有聯繫。

對此，華為的發言人告訴彭博，華為舉辦這場競賽是為了支持全球研究並促進學術交流，此外，匿名舉辦比賽是為了避免該比賽淪為促銷活動，華為對此沒有不良意圖。

美國光學學會的首席執行官利茲·羅根（Liz Rogan）也在一份聲明中指出，有些捐助者在捐助該基金會時會選擇匿名，這樣的做法並不罕見，而華為的捐款已經由外部的法律顧問審查，並獲得該基金會董事會的批准。

報導稱，由於擔心美國聯邦政府會基於安全考量切斷資助，近年來許多美國大學都會要求轄下的研究人員切斷與華為的聯繫，而由基金會代理舉辦競賽的做法，規避了這項限制。

不過，安慶國際法律事務所合伙人（Akin Gump Strauss Hauer＆Feld）、專門研究美國出口管制的伍爾夫（Kevin Wolf）告訴彭博，美國光學學會基金會的秘密資金安排很可能不會違反美國商務部禁止美國實體與華為分享技術的規範，因為該規範不適用於該競賽正在徵集的研究類型—計劃在未來公開發表的科學研究。

不過，伍爾夫談到，這樣的操作依舊違反了大學對於研究資金透明化的精神，美國的研究人員應該要揭露他們是否接受了外國資金。