上海推商品住房「以舊換新」活動 20家房企參與

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上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會3日聯合倡議，在上海全市發起商品住房「以舊換新」活動，將透過「以舊換新」模式，方便居民置換住房，更好支持居民合理的置業需求。

商品住房「以舊換新」，主要針對計劃出售二手住房並購買新房的購房居民。購屋居民先與房地產開發企業達成購買新房的意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房成功出售後按約定完成新房交易。

首批參與倡議的房地產開發企業20餘家，房地產經紀機構近10家。首批參加倡議的項目30餘個，主要分佈在嘉定、松江、青浦、奉賢、臨港等區域。

上海市房地產行業協會秘書長蔣慰如、上海市房地產經紀行業協會秘書長陳亮介紹，參加「以舊換新」活動的房地產開發企業承諾，在一定期限內，舊房未成功出售的，購房居民可以無條件「退房屋退款」；房地產經紀機構承諾，對購屋居民的舊房屋「全城推、優先賣」。

活動期間，上海市房地產行業協會倡議房地產開發企業加大優惠力度，為「以舊換新」居民提供相應的優惠；上海市房地產經紀行業協會倡議房地產經紀機構，為「以舊換新」居民提供專屬優惠服務。

同時，為給購屋居民提供更多選擇與保障，本次「以舊換新」活動，由相關平台（樂居好房）為各方主體提供專業服務，包括為達成購買新房意向的居民提供資金臨時託管等便民服務，為開發企業和經紀機構提供大數據服務等。