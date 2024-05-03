《半導體》力積電谷底彈 放量飆漲逾9%

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠力積電(6770)2024年營收有望逐季好轉，並切入CoWoS先進封裝領域，與國際客戶合作的中介層（Interposer）下半年月產能估達數千片，激勵今（3）日股價在買盤敲進下放量飆漲9.75％至25.9元，回升至近1月高點，早盤維持逾9％漲勢，收復此波跌勢失土。

力積電股價自年初31.15元一路走跌，4月22日下探21.7元新低，8天急跌近18％，隨後止跌緩步回升，今日明顯強彈。三大法人昨（2）日反手回補1358張，本周迄今亦轉偏多操作、合計買超2342張，其中自營商買超達1427張、外資買超918張、投信賣超3張。

力積電2024年首季自結合併營收108.2億元，季減3.06％、年減5.5％，為歷史第三低。營業虧損10.71億元，虧損季減46.84％、為歷史第三低。在業外轉盈挹注下，稅後虧損4.39億元、虧損季減達79.22％，每股虧損0.11元，雖雙創次低，但已自谷底顯著回升。

展望後市，力積電預期第二季稼動率持續復甦，預期有助毛利率持穩續揚，但0403花蓮強震估影響出貨5～8％，將致力降低影響程度。公司看好今年營收有望逐季好轉，並因應市況將資本支出預期調升至10.4億美元。

力積電預期第二季稼動率與首季類似，即邏輯產線約65～70％、記憶體約95～98％，但受強震影響可能略為下修。其中，邏輯產線中12吋稼動率較高，被動元件等8吋稼動率受競爭加劇影響仍較低。

力積電總經理謝再居認為，力積電第二季稼動率復甦趨勢持續，對毛利率有正向幫助，預期有機會較首季持穩回升，惟受強震干擾出貨狀況影響最大，尤其是記憶體產線幾乎滿載、可能忙於補償報廢晶片，邏輯產線則因稼動率較低，預期有機會追趕補上。

而力積電銅鑼新廠2日正式啟用，首期8500片月產能將在近月到位。董事長黃崇仁受訪時預期，人工智慧（AI）應用在邊緣端部分需求將在第四季顯現，認為2025年應會是非常好的一年，並透露將切入CoWoS先進封裝領域，主要生產中介層，下半年月產能估達數千片。

黃崇仁表示，銅鑼新廠為較純粹的邏輯晶圓廠，隨著力積電切入CoWoS先進封裝領域及3D堆疊技術，銅鑼新廠頗為重要。未來3D推疊技術整合邏輯晶片及記憶體，力積電在此部分的整合技術應屬領先，將重新加速記憶體技術研發。

對於下半年展望看法，黃崇仁認為現在較麻煩的，是美國和中國大陸的經濟都不是那麼出色。目前美國經濟狀況還好、但只有AI及科技獨強，中國大陸則都不太行，導致第二季市況復甦態勢遠不如預期快。

不過，黃崇仁認為包括手機、筆電、PC等部分AI應用的需求將先出現，由於目前相關邊緣終端產品應用AI的速度不夠快，需有AI加速器協助，預期在邊緣應用端需求爆發下，2025年應該會是非常好的一年，力積電對此也已掌握商機。