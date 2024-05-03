江國中｜十年磨一劍！ 國建、遠雄噴出後 這幾檔將接下一棒！

FOMC會議結束，結論就是美國下一步不會是升息，但首次降息時點會延後，可能是9月甚至是11月，也就是說聯準會仍將維持高利率一段時間。這對美股和台股而言，尤其是科技股，短線雖造成些許影響、出有失望性賣壓。不過就長線而言，美國、台灣經濟基本面仍然強勁，看看台灣Q1 GDP年增高達6.51％，創下2021年第2季以來的最快增速；3月台灣出口激增18.9％，創兩年來最快增速；其中人工智慧AI所需的電腦和相關硬體出貨量激增超過400％。所以，我們預期在基本面的加持下，美股、台股短線若有壓回，皆是買點而非賣點，尤其是美股，這波回檔已深，再回檔幅度已不會太高了。

回頭看台股：若你是長線的投資人，絕對要趁這次美股下跌利空，逢低佈局基本面我們長線看好的AI族群。如殺到半年線+年線的緯創（3231）；回檔到年線支撐的技嘉（2376）；CCL龍頭廠台光電（2383）；AI手機龍頭聯發科（2454）。其他還有散熱的潛力股泰碩（3338）；電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）；當然還有台股AI三本柱台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等，這些指標性AI股，若見黑K拉回皆是長線的好買點！

至於短線：上周我們已提示大家，由於台股電子成交比重從之前的7成以上（絕對主流），到現階段的5成，這代表5月台股，不僅電子會有表現，傳產股更是躍升為盤面上的主流，生技、觀光、營建、造紙等都有機會輪動輪漲，其中營建股更是傳產中主流中的主流，務必把握營建股這個十年磨一劍的大行情！

先前營建股因台灣少子化、人口負成長，加上央行打房、房價太高會回檔，總認為營建股獲利成長無爆發性，市場所賦予營建類股的本益比都在8～10倍區間。不過實際上，台灣人口雖沒有成長，但是家戶數從102年的828萬，已經上升到今年3月的926萬戶，台灣從過去的三代同堂到自組小家庭，整個社會型態的改變下，加上403出現大地震，震出都更題材商機，還有現在市場對於通膨的預期，更是再次推升房地產價格，讓未來營建股的營收和獲利表現大幅成長。

雖然近期營建股，挾「低本益比+高股息殖利率」優勢，已經吸引大量主力買盤進駐，上周我們介紹的營建股—鄉林（5531）、遠雄（5522）、興富發（2542）、潤泰新（9945）本周表現亮麗，不過股價短線漲幅不小下，股價自然會有獲利賣壓。但營建股在確定今年好、明年好、後年也好，可預測性大大提高下，本益比已已式向上修正，股價上漲有理！加上近期投信、法人也開始認同積極大幅買進，營建股將有不少個股很可能會納入高股息ETF 成分股，故就長線而言，我們不必預設立場，研判營建股長線趨勢向上，波段漲勢尚未結束。接下來營建股將呈現輪動輪漲的態勢，尤其是股價還在相對低基期的，就是你接下來要鎖定的。

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