3字頭房價也留不住？基隆人外逃雙北買房　「7致命點」專家全說了：淡淡的哀傷

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北北基同屬一個生活圈，為何有不少基隆人不受當地親民房價吸引，反倒在雙北買房？馨傳不動產智庫執行長何世昌就在臉書粉專點出基隆房市需求流失的關鍵，這些抗性使得在地人寧可捨棄便宜的房價，也要擠進雙北買房。

何世昌表示，基隆人的購屋習性為「外逃」，有能力者常轉往雙北買房，讓當地房市需求不斷流失，房價是跟著大環境而漲，且起漲時間慢、漲幅少，當地預售行情約每坪30萬元，甚至不如鶯歌、龜山A7等地，只能用「北市三分之一價」、「新北半價」的誘因吸引購屋族。對此，他分享幾個可能的原因：

一、街貌老舊50年不變：基隆的朋友說當地有一句自嘲的玩笑話：「離開基隆50年後再回來都不會迷路」，因為基隆街貌都沒改變過，連在地人都覺得在地沒什麼變化，有種死氣沉沉的感覺。

二、缺乏重大建設：與台北市、新北市與桃園市擁有龐大建設資源相比，基隆建設顯得相對冷清，沒建設資源挹注，房市缺乏助漲題材，民眾購屋信心難以提升。

三、沒有捷運：近十幾年來，雙北市民眾買房習慣沿著捷運走，而基隆只有嘴巴上吵不停的基隆捷運，連當地人對基隆捷運都缺乏信心，更何況雙北人。

四、產業發展不佳：自基隆港沒落後，基隆產業陷入發展瓶頸，工作機會與人口大量流失，是房市積弱的真正根源。大量基隆人每日往返雙北工作，若能力許可，當然會就近在雙北買房。

五、缺乏未來性：有建設資源、有產業投資，乃至於有新重劃區，會讓購屋族有「未來性」的期待，包含房價與地區發展；然而基隆房市較缺乏未來性，所以比較不受購屋族青睞。

六、自然環境：基隆除備受詬病的多雨天候外，地勢多丘陵而平地少也是一大弱點，山坡地面積占基隆市約94％，多數民宅沿山丘而建，成為購屋的抗性之一。

七、優質建商不多：除了基隆在地的品牌建商外，北台灣好口碑的一線品牌建商極幾乎都未到基隆推案，部分較在意建築品質的基隆人，索性改到雙北買房。

何世昌總結，基隆人的買房特色「有股淡淡的哀傷」。從地理位置而言，距離台北市近，房價卻天差地遠，從「房價同心圓」的角度來說，基隆房價便宜得不太科學。只是不科學的背後，肯定有它便宜的道理。