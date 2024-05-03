遷粉蝶只活一個月 雄蝶出任務 交配前先喝水

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義大學蘭潭校區比鄰蘭潭風景區，也是蘭潭後山步道的入口之一，嘉大觀察紀錄到蘭潭後山有1600多種生物，自然生態豐富，近來春雨促豆科植物萌芽，又少天敵，因而有大批遷粉蝶在後山、校園翩翩飛舞，非常吸睛。

嘉大生物資源學系助理教授梁家源指出，遷粉蝶在校園內成群飛舞的現象，與美濃黃蝶翠谷的生態景緻相類似，今年4月初的春雨讓校園中鐵刀木、阿勃勒等豆科植物嫩芽生長茂密，加上目前天敵數量不多，誘使遷粉蝶大量紛飛，準備交配產卵。

梁家源還提到，遷粉蝶生命周期大約1個月，只有雄蝶會吸食地面上的水，因地上或河邊的水具有機質與礦物質，可做為雄蝶精胞內含物，送給雌蝶作為交配禮物，而雌蝶則飛舞在花朵上覓食或在樹梢產卵。

嘉大表示，遷粉蝶別稱銀紋淡黃蝶、淡黃蝶、無紋淺黃粉蝶、淺紋淡黃粉蝶或鐵刀木粉蝶等，展翅後約5-6公分，屬多型性與季節變異十分明顯的大型粉蝶，幼蟲攝食鐵刀木、阿勃勒等豆科植物葉片，1年多代，成蝶飛行迅速，全年可見，數量很多。

根據嘉大執行2022年底iNaturalist蘭潭後山生態紀錄專案，已觀察紀錄了1633種生物（維管束植物803種、動物740種、其中鱗翅目的蛾、蝴蝶185種、鳥類46種、無尾目的蛙、蟾17種、蛇亞目13種），還有數種珍貴易危級的保育物種。

嘉大表示，近來到嘉義大學蘭潭校區健行或爬山，有大批遷粉蝶飛舞，讓很多民眾驚豔， 也顯示蘭潭風景區自然生態豐富。