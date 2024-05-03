《電機股》中國酒水事業大幅挹注 泰茂4月營收創高

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【時報記者莊丙農台北報導】泰茂(2230)4月營收達1.2億元，創下歷史新高，月增28.59％，年增222.33％；累計前4月營收4億元，年增165.87％。泰茂表示，活塞環營收穩定中成長，4月貢獻0.16億元，月增42.86％，營收大幅成長的主要力道還是來自於去年開始經營的中國酒水事業，4月貢獻營收0.82億元，月增42.67％，營收占比67.77％。

除中國酒水市場如布局計畫進行，新能源事業部的儲能事業也有所斬獲，4月已接獲生技公司訂單並完成出貨。在甫落幕的台北國際車用電子展中，吸引了20幾個國家來展位洽談，反映極佳。泰茂首度展示兩款新產品，一個是車用的電池，總經理呂萬傑表示，泰茂的汽車起動電池具備省油效果，而且重量輕，可以減少碳排放。

另一產品為儲能櫃，因應夏日可能面臨缺電、斷電危機，儲能櫃可以提供解決方案。呂萬傑表示，一般斷電時想到的解決方案是UPS，但UPS是鉛酸電池，使用2到3年後就必須替換，泰茂儲能櫃是使用鋰鐵電池，可以使用8年以上，還可以因應尖離峰時間電價，達到削峰填谷的效果，節省電費。而泰茂儲能櫃更具備太陽能儲電功能，達到節能減碳效益，在能源趨勢下營收成長動能可期。（飲酒過量 有礙健康）