抽驗母親節熱銷禮品 這7款市售掛燙機全都不合格

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母親節將近，新北市法制局消費者保護官為此抽檢母親節熱門禮品衣物掛燙機，發現網購15款市售掛燙機中，有7件不合格，針對標示不清部分已移請經濟部標準檢驗局與新北市經發局後續查處，呼籲消費者選擇合格商品以保障消費權益。

消保官陳思純說，今年元月1日起衣物掛燙機列為應施檢驗商品，消保官隨機網購市售15款衣物掛燙機，卻發現有4件商品未依規定貼附商品檢驗標識，也沒有合格商品標示，另有3件欠缺完整商品標示，等於近一半商品不合格。

經濟部標檢局說，針對4件商品未依規定貼附商品檢驗標識部分，已啟動查處，若確認違規將處20萬以上、200萬以下罰鍰，另外消費者若買到沒有商品檢驗標示可以跟標檢局檢舉；經發局則說，不合格的5件銷售廠商設址新北，因有未標示製造年份產地等問題，已依基準發函要求改善，新北不合格部分已改善完畢，其他縣市2款則正限期改善中，若未限期改善，將裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

其中不合格的商品包含「海爾蒸氣電熨斗」、「平掛燙兩用直立式掛燙機」、「ihandy手持式蒸氣掛燙機」、「手持掛燙機」、「手持式蒸氣熨燙刷」、「Royalstar手持式蒸氣掛燙機」、「調溫蒸氣電熨斗」。主任消保官王治宇說，此次查驗發現網路上有很多不合格商品，製作粗糙，甚至連插頭都不是台灣規格的插頭，加上掛燙機會產生高溫高壓蒸氣，容易造成危險，「蠻可怕的」，呼籲消費者應慎選合格商品。