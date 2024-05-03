《國際產業》沒變成「法會」！蘋果說什麼讓投資人狂喜？

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】蘋果上季iPhone手機營收暴跌10%、整體營收也同步衰退，但周四盤後股價卻不跌反而大漲，究竟蘋果做了什麼或說了什麼讓投資人回心轉意、再度擁抱被批評AI發展步伐落後、iPhone光環不再且被頻頻唱衰的蘋果公司？時報資訊整理蘋果財報與法說會亮點如下：

●蘋果第二財季（截至3月30日）營收年減4%，為907.5億美元，但優於市場預期的900.1億美元。稀釋後每股盈餘年增0.7%，為1.53美元，優於市場預估的1.50美元，並創下歷年同期新高。

●服務事業營收年增14%，為239億美元，遠超出市場預估的232.7億美元。

●Mac營收年增4%，為75億美元，優於市場預期的68.6億美元。庫克表示，搭載M3晶片的新款MacBook Air帶來提振，上季約一半的 MacBook Air買家是Mac產品的新用戶。

●iPhone營收年減10%，為459.6億美元，但大致符合市場預估的460億美元。庫克表示，包括中國在內，iPhone在一些市場的銷售仍在成長。蘋果在中國的營收並不像分析師所預期下跌那麼嚴重，第二財季大中華區營收年減8.1%，為163.7億美元，但優於市場預期的155.9億美元。庫克表示，第三財季iPhone在中國的銷售將實現增長。

●現金股利提高4%，為連續第12年調高配息。

●蘋果宣布高達1100億美元的庫藏股計畫，創下歷史新高，反映公司對營運展望和股票價值深具信心。

●執行長庫克表示，該公司過去5年在AI研發上的支出超過1,000億美元，「我們仍然非常看好蘋果在生成式AI領域的機會，而且我們也正在大舉投資」，「我們相信AI帶來變革的力量與前景，我們相信蘋果擁有在這個新時代脫穎而出的優勢，包括蘋果能無縫整合硬體、軟體和服務、蘋果擁有具突破性的晶片與領先業界的AI「神經元引擎」（Neural Engine），以及蘋果的創新技術。

●庫克透露在下周的新品發表會和6月份舉辦的年度開發者大會上將宣布「AI相關的重大計畫」，並表示隨著AI相關功能推出，本季營收可望重拾增長。

●庫克表示，本季（截至6月）整體營收「將實現低個位數」成長，根據LSEG調查，華爾街預期為營收成長1.33%，達828.9億美元。

●財務長Luca Maestri表示，蘋果所有產品與所有地區的活躍裝置安裝數量均創下歷史新高。

●財務長Luca Maestri表示，第三財季服務與iPad營收可望實現兩位數增長。蘋果第二財季iPad營收年減17%，為56億美元。