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加速排除北市海砂屋 建管處鑑定補助最高145萬

  • 中時即時 黃敬文
為及早發現並排除「高氯離子混凝土建築物」、俗稱海砂屋的潛在公共安全疑慮，北市府今（3）日核定公告「台北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，將在10日開始受理申請，每案最高補助鑑定費上限為145萬元。（黃敬文翻攝）
為及早發現並排除「高氯離子混凝土建築物」、俗稱海砂屋的潛在公共安全疑慮，北市府今（3）日核定公告「台北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，將在10日開始受理申請，每案最高補助鑑定費上限為145萬元。（黃敬文翻攝）

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為及早發現並排除「高氯離子混凝土建築物」、俗稱海砂屋的潛在公共安全疑慮，北市府今（3）日核定公告「台北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，將在10日開始受理申請，每案最高補助鑑定費上限為145萬元；建管處長虞積學表示，為推動更新重建，海砂屋列管案件同時享有放寬容積30％、減免房屋稅捐及拆除補助費每戶20萬元等獎勵。

台北市建管處表示，截至今年4月25日，台北市列管並公告的海砂屋案件為118件、308棟、6218戶，其中需拆除重建110件、284棟、5883戶，可加勁補強8件、24棟、335戶。

建管處指出，符合申請資格者只要戶數50％以上，即可由管理委員會或管理負責人填具相關申請文件向都發局提出申請，建管處將依建物登記謄本面積換算計畫補助金額，再依申請案住戶同意比例計算鑑定補助費用，每案最高補助鑑定費上限為145萬元。

建管處表示，北市府於今年度啟動海砂屋鑑定補助計畫，期望更能紓解市區老屋風險，改善居住環境，也呼籲有海砂屋鑑定補助需求的社區，務必把握時間進行意願整合後提出申請，加速改善居住環境品質，擺脫居住安全隱憂。

虞積學表示，疑似海砂屋的建築物對日常生活造成不便，更有影響結構安全之虞，藉由補助經費辦理鑑定有安全疑慮的海砂屋，以鼓勵市民儘早遠離有危險之建築物。

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