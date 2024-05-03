嶺東科大USR新社地方設計 首次參賽荷蘭湛藍設計即獲三金

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相當重視落實大學社會責任的嶺東科技大學，其中設計學院視覺傳達設計系長期以設計專業協助地方創生，除了偏鄉部落外，近五年更積極深耕新社地區，此次透過「新社串串」的設計協助產業再興，藉由設計翻轉農創品牌價值，一舉榮獲2024荷蘭湛藍設計獎三類金獎肯定。

2024Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎為近年國際上新興的競賽獎項之一，今年有40多個國家逾千件作品參賽。嶺東科大視傳系首次參加，即以「新社串串」作品榮獲社會設計類的「綜合平面設計類」、「插畫類」以及「包裝設計類」金獎，讓世界看見台灣的設計軟實力。

「新社串串」是視傳系學生許銘娥、葉駿霖、 楊語庭、鍾佳諭、吳芳萱及陳若瑄的專題成果，結合19個產業23位職人，將新社中和品牌化，統一新社中和視覺感受，透過各種水果製作成果醬、沖泡粉等，集結成禮盒包裝，以拼圖為發想，呈現出一幅「當地特色景觀畫作」製作「禮拼」包裝，小農職人將產品伴手禮的方式，讓遊客帶回家與親友分享，增加遊客與在地人的遊玩體驗。創作學生們表示，很開心能參與USR計畫而有機會深度體驗走訪新社，深入了解在地文化與故事，讓我們深刻體會到社會設計的意義。

專題指導老師宋思明指出，系上師生團隊自2019年開始協助新社中和社區進行職人村設計，經過疫情前後三年時間的輔導，看到在地業者與職人多能用自身專業發展出延伸商機，深化文化生態與在地創生的認知，是視傳系USR推動的最大成就。

嶺東科大視傳系主任同時也是USR計畫主持人符逸群表示，系上近年在教學上都以融入社會關懷、善盡大學社會責任為主軸，近十年在國內外設計大賽獲獎百逾件，這是對系上教師用心教學、學生努力學習的最大肯定。未來會持續輔導透過新世代學生的設計角度，讓世界看見臺灣。