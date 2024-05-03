跟著金秀賢去旅行！韓劇《淚之女王》7處取景點公開

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《淚之女王》由《來自星星的你》、《愛的迫降》的編劇朴智恩執筆，金秀賢、金智媛領銜主演，4月28日晚間迎來大結，Tatler整理韓劇《淚之女王》熱門取景地。

被譽為 2024 年度 Netflix 必看韓劇的《淚之女王》，你看了嗎？《淚之女王》為韓國tvN預計於2024年3月播出的土日電視劇，由《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》的編劇朴智恩執筆，並由《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演聯手執導。劇情講述女王集團（Queens Group）第三代繼承人的洪海仁，與龍頭里村長之子的白賢宇結婚三年，卻面臨婚姻危機。

而《淚之女王》也成為 tvN 收視率第一的韓劇，最大的魅力在於，它不像其他電視劇強調的婚姻負面，而是讓眾人回憶起初戀的那一刻，劇中台詞將每個人物角色細膩化，看似平凡的日常，看似簡單的話語卻表達了那些隱忍克制又呼之欲出的愛意。由Tatler整理《淚之女王》7處絕美拍攝地，包括首爾、京畿道、柏林大教堂、德國植物園等。

1. 韓國「華克山莊首爾大酒店」

白賢宇與洪海仁優雅、童話般的婚禮在首爾華克山莊喜來登大酒店的阿斯頓別墅舉行，其建於 17 世紀的英國伯明翰著名宅邸命名，擁有豪華的設施和服務，以及優美的景觀，是許多遊客和商務旅客的首選之一。華克山莊首爾大酒店常常被選為電視劇和電影的取景地，因其精緻的建築和環境，能為影視作品增添格調和氛圍，在山坡上設有私人戶外花園，可欣賞漢江（漢江）對面首爾的壯麗景色。

2.韓國「石造博物館」

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韓國石造博物館是韓國第一家專門展示古代石雕的博物館，《淚之女王》中財閥家族、白賢宇與洪海仁居住的「皇后家族宅邸」就是於韓國石美術館拍攝的。此博物館被譽為韓國熱門旅遊景點之一，位於首爾城北洞美麗而歷史悠久的街區，該地區擁有許多其他遺產景點，包括北漢山國立公園、吉祥寺和北漢山國立公園。

3.韓國「The Hyundai Seoul」

白賢宇工作的皇后集團百貨公司位於韓國最受歡迎的購物中心之一汝矣島的「The Hyundai Seoul」現代百貨公司，也是首爾最大的百貨公司，由世界知名的建築師理察·羅傑斯所設計，內部駐店從奢侈品購物到各種餐飲，甚至還有室內公園，應有盡有！滿足您所有購物需求的一站式目的地。

4.The Forum by Jaime Hayon

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Jaime Hayon 現已成為當代最具影響力的設計師之一。《淚之女王》主角尹恩成參加海西那派對並多年來首次見到洪海寅的場景是由 Jaime Hayon 在 The Forum 拍攝的。室內廣場位於現代大邱零售店的九樓，是一個佔地 4,565 平方米的公共文化空間，充滿了鮮豔的色彩、藝術和設計師家具。

5.京畿道「Aqua Planet 水族館」

《淚之女王》中經典場景，白賢宇向洪海仁求婚的重要場景是在位於京畿道高陽市的大型水族館「Aqua Planet Ilsan 」拍攝。

6.德國「柏林大教堂」

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韓劇《淚之女王》拍攝地不僅在韓國，劇組更是飛往德國取景，其中白賢宇為洪海仁的健康祈禱時的畫面，拍攝於德國柏林大教堂，始建於 1451 年，是柏林最大的教堂，擁有巴洛克和新古典主義的建築風格，也是該市最重要的教堂之一。這座巴洛克風格的建築位於柏林市中心的博物館島上，毗鄰於斯帕雷河畔。柏林大教堂不僅是一座宗教建築，也是一個重要的文化場所，經常舉辦音樂會和文化活動。

7.德國「薰衣草花園Botanischer Duftgarten」

《淚之女王》有許多場景在德國拍攝，且風景都非常浪漫，其中白賢宇與洪海仁在蜜月期間的粉色花海，是在德國的一個廣闊的薰衣草花園Botanischer 拍攝，該地區佔地兩公頃，種植著近 50 萬株植物，其中 80 多種是可提取精油的芳香植物，還有大約 200 種「特殊」植物。

作者／Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。