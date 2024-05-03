《科技》NAND春燕到 慧榮調升全年財測

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【時報記者王逸芯台北報導】慧榮科技公布第一季財報，單季每股賺0.64美元(約新台幣21元)，獲利表現持續提升。慧榮科技總經理苟嘉章表示，基於年初強勁表現和持續增加的未出貨訂單，慧榮科季將調高全年財測，預計2024全年營收將介於8億至8.3億美元之間，較2023年成長25%-30%，毛利率介於45%至47%之間。

慧榮科技第一季營收1億8931萬美元，季減少6%，與前一年同期相比大幅成長53%。第一季毛利率45%，稅後淨利2159萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.64美元(約新台幣21元)。

慧榮科技SSD控制晶片第一季營收季持平至成長5%，較去年同期成長35%~40%。eMMC/UFS控制晶片營收季減少10%~15%，較去年同期則大幅增加235%~240%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第一季在需求優於預期與ASP(平均銷售單價)成長帶動下，獲利持續提升，因此營收表現優於預期。慧榮科技的Client SSD控制晶片營收已連續四季成長，動能來自終端市場需求穩定，以及與各大NAND廠合作案規模增加，在2024年初展現強勁的開端，證明我們擁有對的產品和對的客戶，並將持續挹注今年的營收和獲利。

展望未來，苟嘉章表示，慧榮科技和各大NAND廠客戶合作的新案預計在今年將持續放量，NAND大廠控制晶片外購比例不斷提升已成趨勢，並成為業務長期成長的重要根基。慧榮科技的控制晶片具高度差異化，能為PC和智慧型手機OEM客戶提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領其進入最先進技術應用巿場，例如AI在邊緣裝置的應用。基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單，故慧榮科季決定調高全年財測。慧榮科技將持續擴展SSD和eMMC/UFS控制晶片新案以提升ASP和獲利，預期2024年業務將穩定成長。

慧榮科技預估第二季營收將介於1億9900萬至2億800萬美元之間，較前一季成長5%-10%，較去年同期大幅增加42%-48%，毛利率介於45%至46%之間。2024全年營收將介於8億至8.3億美元之間，較2023年成長25%-30%，毛利率介於45%至47%之間。