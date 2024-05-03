日圓狂貶 日本央行「不作為」？

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近期日圓匯率不斷走貶，4月29日一度突破160日圓兌1美元大關，創1990年新低，但之後又戲劇性反轉回到155日圓，5月2日日圓又坐雲霄飛車，媒體猜測日本政府2次出手支撐日圓，但日本官員沒有正面表態，僅進行口頭干預，在美元的重壓下，日圓面臨拋售危機！到底日圓會不會繼續貶值？日央會出手嗎？這是代表著危機還是轉機呢?

日圓上演大怒神 重貶原因為何？

今年初，日圓兌美元的匯率為140日圓對1美元，隨後就一路下行，到4月29日更是一度跌穿160關口，改寫34年來的新低點，不過，隨即出現戲劇性回升，一度反彈至155兌1美元水平；5月2日，美國聯準會公布貨幣政策決議，日圓匯率波動明顯劇烈，在幾分鐘內日圓兌美元匯率從157.58日圓飆升至153.04日圓，隨後一度下跌1.1%至156.28日圓，有分析指出這兩次在短時間內匯市波動明顯，央行進場操作的可能性十分高，外界預料日方已經砸下9.16兆日圓（597.9億美元）支撐日圓匯率，但是到目前為止，並未有任何日本官員正式表態已進行干預。

為何日圓會維持長時間、大幅度的貶值？關鍵在於市場預期日美利差將會持續擴大，而這又跟日本的經濟週期背離美國等主要經濟體有絕大關係。據香港01分析，疫後歐美等主要國家為刺激經濟成長，普遍採取了「大撒幣」的政策，進而引發了近30年來罕見的大通膨，開啟一波央行升息潮，美國聯準會就把利率維持在高位，基準利率在5.25%到5.50%左右。

相反的，日本貨幣膨脹沒有那麼多、通膨處於低位，所以日本央行今年才結束負利率政策，基準利率仍維持在零附近，從10年期國債收益率上也可以看出兩國巨大的差異，美國約為4.7%，而日本僅約0.91%，日美巨大的利差，使得投資人持續拋售日圓、買進高利率的美元。

阻貶陷兩難 日央出手的時間點未到？

但日本政府為何不升息以遏阻日圓走貶？原因在於，如果太早啟動升息，將導致經濟衰退風險，在日本好不容易走出失落30年的當下，經濟復甦、日經指數創新高，如果太早啟動升息，恐使企業不敢借錢投資、股市下跌，而且日本政府的負債龐大，升息會讓還債更顯吃力；但另一方面，如果堅持不升息，日本政府要繼續承擔惡性通膨的壓力，因為烏俄戰爭、全球地緣政治的緊張，成本上漲導致售價升高，面對萬物皆漲的局面下，消費者節省開銷因應，更推升了通膨高漲。所以何時開啟升息之路，將成為日央的一大考驗，也成為日圓反轉的契機。

據德意志銀行的分析報導指出，目前日本央行的毫無作為，可以被視為一種「善意的忽視」，並認為如果通膨在短時間內遠超過2%，才可能促使日央改變政策。

上海交通大學上海高級金融學院教授、聯準會前高級經濟學家胡捷分析，面對溫和的通膨水平，日本央行並不過度擔心日圓貶值帶來的通膨壓力，反而為擔心其他因素導致通膨下滑，因此日央大概率會維持觀望。

何時開啟升息之路，將成為日央的一大考驗。圖／ 美聯社

現在不是最低點 日圓還可以更甜嗎？

日圓現在已經跌到1990年代的最低水平，日本政府一再喊話，如果需要將會採取行動，但有分析稱在日本央行不願意輕易升息的狀況下，即使日本當局進行干預，成果也可能有限，因為在地緣局勢緊張、通膨走升等因素澆熄聯準會降息機率的背景下，日美利差將持續擴大，投資人拋售日圓、擁抱美元的局勢也會持續。

T. Rowe Price 全球固定收益投資組合經理 Quentin Fitzsimmons 表示，因為日本央行不願意升息，日圓可能會持續下跌，並可能再跌10%，至1980年以來最低點；RBC Capital Markets的亞洲外匯策略主管Alvin Tan也預估，日本政府的干預手段需要得到美國配合的情況下才會有效，今年投資者會繼續買美元、賣日圓，日圓兌美元匯率可能會再跌破160日圓，甚至到165日圓左右。

但有「金磚四國」之父稱號的高盛前首席經濟師歐尼爾（Jim O'Neill）指出，美國政府已密切觀察日圓貶值走勢，可能協助日本政府穩定日圓走勢來防止發生貨幣危機，而且他認為日圓已經貶無可貶，跌勢可能接近尾聲。

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日圓重貶 幾家歡家幾家愁

事實上，日圓貶值對日本經濟有一定好處，標普全球23日出具研究報告指出，日本4月Jibun綜合PMI初值升至52.6，為去年8月以來的最高水準，製造業和服務業PMI分別升至去年5月新高的49.9和54.6。

此外，3月日本出口額年增7.3%，連四月走增，其中汽車和半導體的出貨量推動整體出口加速。

日圓貶值還吸引大量外國觀光客，民宿平台Airbnb數據顯示，日本位居今年春季熱門搜索目的地榜首；攜程、飛豬資料顯示，日本均躋身全球旅遊熱門地前五。日本國家旅遊局數據也顯示，3月赴日旅遊人數年增近70%至310萬人，首次超過300萬人，創歷史新高，今年首季外國遊客在日消費金額1.75兆日元（約113億美元），較2019年同期成長52%。

日圓走貶，就連奢侈品的價格也遠低於其他國家，舉例來說，原本要價約台幣11.5萬的LV包包，現在在日本買就能現省1.8萬元，這也讓不少大陸遊客見獵心喜，日本也成了大陸人海外旅遊的首選。

大量中國遊客近期就瘋湧至日本掃貨，根據中國《頭條新聞》報導，日圓大量貶值，讓中國人鎖定日本的精品店搶貨，當地的LV門口排起了長長人龍，幾乎全是中國遊客。

不過，日圓大幅貶值卻苦了日本人，在荷包大幅縮水下，消費力道呈現下滑，許多日本出境旅客紛紛感受痛苦，旅遊目的地與時間長短也出現了變化。日本五一黃金週假期開始，但受到日圓貶值影響，旅遊目的地多為距離日本較近的國家和地區。

根據統計，在日本五一黃金周期間，全日空的國內航線座位增加，客座率較上年同期上升3.8個百分點，但根據日本最大航空公司的預訂數據，國際航班下降了0.9個百分點。

出境遊動力不足也反映在持有護照的日本人數量。根據日本外務省（Ministry of Foreign Affairs）的數據，截至去年12月，只有2150萬人持有護照，占日本人口的17%。

日本航空執行長鳥取光子（Mitsuko Tottori）表示，她擔心由於日圓走軟，年輕人會減少到日本以外的地方冒險。全日空執行長柴田浩二（Koji Shibata）也表達了類似的擔憂。

分析師埃里克·朱（Zhu）表示，儘管全日空（ANA）和日本航空（Japan Airlines）在第三季度公佈了穩健的業績，但它們面臨著失去國際市場份額的風險。他說，低迷的出境遊可能會限制全日空和日航今年的利潤潛力，因為這兩家公司需要在入境遊客方面與外國航空公司進行一場艱苦的戰鬥。

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