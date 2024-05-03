統一超Q1獲利登同期次高 外資喊買目標價給3字頭

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)第1季稅後盈餘為34.38億元，為歷年同期次高，每股盈餘為2.83元；亞系外資報告預估菲律賓7-11今年營收將會成長15%到19%，加上台灣7-11及星巴克強勁增長，微調統一超2024年/2025年每股盈餘，重申統一超「優於大盤表現」評等，目標價300元。

統一超第1季合併營收首度衝破800億元，達810.71億元，年成長7.42%，為歷年同期新高，稅後盈餘34.38億元，年成長5.63%，每股盈餘2.83元，為歷年同期次高。

亞系外資指出，菲律賓7-11今年第1季合併營收年增16%到20%，受到每店日銷售年成長中個位數，以及總店數年增10%到15%，統一超集團仍將菲律賓7-11視為集團主要成長動能；今年仍維持新增300家到400家門市，也就是店數將較去年同期增加10%，我們預期今年菲律賓7-11營收將年增15%到19%。

在台灣部分，亞系外資表示，我們預期短期內公司業務策略將保持不變，管理階層將專注台灣7-11、康是美及星巴克透過優化產品結構推動利潤率提升，我們預估台灣7-11及星巴克今年營收將年成長3%~4%／中個位數，我們微調統一超2024年/2025年每股盈餘，並維持統一超「優於大盤表現」評等，目標價300元。