《電通股》燦坤攻母親節商機 必買3C家電曝

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【時報記者葉時安台北報導】五月天來到，除了是繳稅月，下周也將迎接母親節，全台歡慶節日的氛圍也越來越濃，各大連鎖賣場及百貨通路紛紛釋出多樣優惠方案搶攻母親節商機。燦坤(2430)母親節促銷檔期自5月初至13日登場，多款健康美容系列、廚房家電、穿戴及平板等給媽媽的送禮首選商品低至4折起，全館消費滿501元即可抽機票，燦坤也揭曉母親節必買3C家電人氣榜。

燦坤揭曉母親節必買3C家電人氣榜，守護媽媽的健康推薦2大健康3C單品，日系歐姆龍體重體脂計隨時在家檢測多種身體健康指數；德國medisana電子手臂式血壓計，加贈專用變壓器，直覺好用輕鬆幫你監測血壓狀態。女人的美麗秘密不可或缺的兩大法寶，首推秀髮之美而生的Panasonic高滲透奈米水離子吹風機，以及德國Oral-B iO3電動牙刷潔齒雙入組。而想慰勞媽媽一身的疲倦，首選輝葉追夢椅石墨烯升級款；至於廚房是每個媽媽最忠誠的戰場，隨著科技日新月異也讓廚房家電的性能不斷進化，多功能合一日漸成為家電大廠共逐的趨勢，獨家推薦Panasonic 30L蒸烘烤微波爐，以及特福鮮呼吸智能舒肥萬用鍋，擁有一台智能多功能廚電，開啟家庭料理千變萬化的無限可能，讓媽媽解放雙手就靠洗碗機，則為市占第一的BOSCH洗碗機。

五月同樣也將進入初夏，涼夏商機超前預熱，母親節期間全館大家電直降7折起，指定四大家電享VVIP級尊榮安裝，空調今天買明天裝，加上一級能效冰箱、空調節能補助最後倒數，金級省水洗衣機指定款，同樣啟動你的節電省水計畫，燦坤挺你對抗飛漲物價、節能愛地球。